El ‘boom’ de los NFT llega a Menorca

El pintor Marc Jesús es el primer artista balear, y uno de los primeros en el ámbito nacional, que se ha apuntado al boom de los ‘tokens no fungibles’ (NFT en las siglas en inglés), es decir, los archivos digitales que tienen una identidad única y un propietario perfectamente definido. El pintor eivissenc y residente en Menorca, conocido por sus ‘mujeres azules’, tiene previsto el próximo día 20 de diciembre poner a la venta alrededor de 1.500 obras únicas. «Cuando me explicaron la idea de los NFT me gustó, se trata de hacer algo diferente y es una apuesta de futuro», asegura.

Los NFT son representaciones digitales de una propiedad en el mundo virtual y que gracias a la tecnología Blockchain permite certificar la propiedad de la misma. El Blockchain es como un gran libro contable donde quedan anotadas todas las operaciones de por vida y no puede modificarse, según afirma Joan Caules, experto universitario en criptomonedas y programación Blockchain.

De este modo, el token queda vinculado a un monedero virtual, donde el propietario del mismo puede enviarlo a otra persona y mediante un contrato inteligente realizar una transacción que queda perfectamente anotada. La venta se realiza mediante el proceso de acuñación (mint) de tokens sobre la Blockchain de Ethereum, que en la actualidad es la más utilizada. Una vez acuñados los tokens, se exponen en la galería virtual Open Sea y cualquier persona interesada podrá realizar una oferta a su propietario o este ponerlo a subasta, según explica Caules.

Marc Jesús (www.marcjesus-nft.art) señala que el proceso de elaboración de los tokens, que se basa en sus ‘mujeres azules’, se inicia con diferentes dibujos que realiza con Photoshop y mediante un algoritmo informático pueden generarse millones de combinaciones diferentes. En su caso, ha optado por poner a la venta 1.500 obras únicas, aproximadamente, después de haber realizado la correspondiente revisión para preservar la autenticidad del resultado. «He realizado multitud de combinaciones de mis ‘mujeres azules’, las he convertido en hadas, en brujas, les he puesto diferentes vestidos, he hecho combinaciones muy curiosas, pero quiero que mantenga su encanto y que no pierda el carácter iconográfico que la une a la Isla», subraya el pintor.

Archivos digitales coleccionables y como valor de inversión

La pandemia y la aparición de los NFT han disparado el mercado digital del arte un 280 por ciento desde 2019. Los primeros seis meses de 2021 han marcado un récord de 5.879 millones de euros en ventas en internet y se prevé que llegue a los 11.671 al cierre de año, según informa Efe. Uno de los motivos del boom de estos archivos es su capacidad para ser coleccionados y su valor como inversión. Una obra de arte vendida en formato NFT es única y su precio puede aumentar en el futuro en función de la oferta y la demanda o del caché del autor.