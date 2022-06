La terrassa de l’Auditori de Ferreries va acollir dissabte vespre la presentació de la publicació del dietari d’Antoni Camps Fullana (1908-1990), considerat el primer cronista de Ferreries. Un segon volum de la seva memòria escrita, del que passava cada dia a la seva família, al poble, a Menorca i en el context del món, que comprèn des de 1956 a 1966. L’edició d’aquest dietari ha tingut com autora a la periodista Sonia Marquès, qui 10 anys abans va presentar el primer treball, des de 1946 a 1955, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ferreries, i amb la intenció de posar a l’abast de la gent la petita història del poble narrada en aquestes llibretes manuscrites. Aquest segon volum compta amb el suport de l’Ajuntament i també del Consell Insular de Menorca, un suport institucional imprescindible i que ve a fer justícia, com es digué a la presentació, amb l’obra escrita del cronista, curiós de la història, músic, futbolista i comerciant; personatge polifacètic, avui encara molt recordat.

L’autora de l’edició, qui ha transcrit, corregit i editat els textos, neta d’Antoni Camps, va comptar amb la companyia del periodista i editor del diari «Menorca», Josep Pons Fraga, encarregat també del pròleg d’aquest llibre, qui va fer un retrat extens del personatge i la seva obra, des del reconeixement del mèrit de la seva feina. Pons Fraga, sent un fillet, era assidu, en la seva primera infància a Ferreries, a l’escriptori d’Antoni Camps, a qui visitava, curiós també pels fets, com el cronista ferrerienc, i recordà davant el nombrós públic com la seva pròpia vocació de periodista va venir d’aquest meravellament per la feina de l’autor, amb qui compartí una gran amistat. De fet, Camps Fullana el cita en una de les seves llibretes, per la seva «saviesa», a l’edat de 10 anys. Durant la seva intervenció, Pons Fraga va demostrar un gran coneixement de totes les facetes de l’autor, com la de músic, i fins i tot compositor de peces pròpies, com valsos, «Playa Cala Galdana» o «Vitamines té un pinar», que, digué, haurien de poder ser recuperades i tocades per la banda de música local. L’admiració de Pons Fraga es va fer palès en la seva llarga i treballada intervenció, contextualitzada en el moment de la història que va viure i el seu interès o preocupació pels fets polítics, recordant com el cronista de Ferreries fins i tot va escriure una carta al britànic Winston Churchill manifestant-li la importància de les seves accions i explicant coses que passaven «en aquesta roqueta».

Va ser el sociòleg i periodista Sebastià Rotger, convidat també a parlar de la figura d’Antoni Camps, qui va recordar que, tot i no militar mai en cap partit, va ser un home polític. Sebastià Rotger va recordar les vivències i relacions professionals amb Camps durant els seus moments de feina de periodista i la col·laboració que ambdós mantingueren intercanviant informació dels fets que són història o succeïen a Ferreries. L’autora de l’edició del dietari, de fet, va voler fer aquí un homenatge a la figura del seu avi seient a la taula a persones que podien fer un retrat del personatge i la seva vocació d’escriure. També Nito Janer, amb un gran interès per la història del poble, i qui ha fet la correcció dels localismes d’aquest llibre, donat que Antoni Camps escrivia les seves llibretes en castellà, com era propi d’aquell temps, tot i que ell no va anar pràcticament a escola, i tenia dificultat per escriure alguns noms i topònims, va intervenir a l’acte recordant anècdotes amb el protagonista.

Sebastià Rotger, autor d’una necrològica a la mort d’Antoni Camps Fullana, on deixa constància de la gran obra pel poble que va fer en vida el cronista, va demanar des d’aquell acte públic que l’Ajuntament de Ferreries fes un reconeixement més explícit a la seva tasca, dedicant-li el nom, si no d’un carrer, del vestíbul d’aquell Auditori on es feia la presentació del llibre, com Sala del cronista Antoni Camps Fullana.

La batllessa de Ferreries, Joana Febrer, per la seva banda, va agrair la feina de transcripció, correcció i edició de Sonia Marquès i la va convidar a treure un tercer volum, amb els anys de les llibretes d’Antoni Camps que encara no han vist la llum, i que comprenen fins a finals dels anys 80 del segle passat.

Sonia Marquès, al costat de Josep Pons Fraga (a la dreta), Nito Janer (esquerra), i Sebastià Rotger. La regidora de Cultura, Maria Pons, va fer la primera intervenció de l’acte.