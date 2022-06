L’Associació Cultural Treset i Jazzbah han organitzat el II Cicle dels Concerts d’Estiu, que amb l’eslògan «Aquest estiu el Jazzbah també es mou» contempla 14 concerts d’estils molt variats que a partir de les 21 hores (dos d’ells a les 20.30 hores) tindran lloc al Teatre Casino 17 de Gener de Ciutadella, excepte una actuació que es celebrarà a les 22 hores a l’Auditori de Ferreries. De fet, el cicle va començar el passat dia 27 de maig i finalitzarà el 24 de setembre.

Aquest segon cicle de concerts, en què tenen cabuda diferents estils i formats de bandes musicals consolidades del panorama internacional, nacional i local, compta amb el patrocini d’Estrella Damm i el suport del Consell insular, Ajuntament de Ciutadella, Fundació Baleària, Bar des Casino Nou, el Casino 17 de Gener i Alfons Hotels.

De fet, el cantant mallorquí Tomeu Penya va ser l’encarregat d’encetar el passat dia 27 de maig el II Cicle dels Concerts d’Estiu, en el marc d’«Antologia. Sentiment i alegria», la seva particular gira musical, en format íntim i emotiu, que tindrà lloc al llarg d’enguany, amb una selecció dels temes més emblemàtics i populars de la seva trajectòria.

Aquest divendres

El segon concert tindrà lloc aquest divendres, a les 20.30 hores, amb l’actuació de The New Mastersounds amb la seva contagiosa música. La banda britànica no és una desconeguda a l’Illa, donat que fa devuit anys va tocar per al públic menorquí, amb el posterior enregistrament del seu disc «Live At La Cova» a la llegendària cova de Cala en Porter.

L’energètic funk disco ha duit a The New Mastersounds de gira pels millors escenaris de tot el món i aquest divendres protagonitzaran a Ciutadella un concert molt especial, ja que la banda es reunirà de nou, després de dos anys d’inactivitat.

Juliol

Una de les propostes més originals i innovadores del panorama muscial actual, The Black Barbies, estrena el mes de juliol amb el seu concert format per temes propis i versions de hits de tots els temps. Dia 21 agafarà el protagonisme la recentment guardonada en els Premis Max Judit Neddermann, acompanyada de Vernat, per finalitzar amb el concert de Leonmanso & Cris Juanico a l’Auditori de Ferreries, els quals protagonitzaran un «Diàleg de peixos».

Agost

El mes d’agost concentra el nombre més gran d’actuacions del IICicle de Concerts d’Estiu, amb set actuacions, dues d’elles de Pedro Guerra (dies 24 i 25) que oferirà el seu «El viaje» imaginari, somiat i metafòric, al seu interior. Els demés concerts van a càrrec de Muchachito (dia 3), Cris Juanico amb Banda (dia 8), Las Migas (dia 19), The Other Side (dia 20), i The Flaming Shakers (dia 28).

Setembre

Stop Stop, la banda de hard rock liderada pel menorquí Jacob A.M., amb residència a Regne Unit, aterrarà a l’Illa el dia 24, tres anys després del seu primer concert a l’Illa.

També arribarà a l’Illa Coque Malla amb un concert íntim i exclusiu, encara en una data sense confirmar.