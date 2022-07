The Binigaus Band está de aniversario. Este 2022 el proyecto musical cumple diez años de trayectoria y para celebrarlo sus responsables acaban de editar un nuevo disco. Este lleva por título «Fauna» y sigue la estela de sus dos trabajos anteriores, aunque tras la escucha del álbum parece claro que el grupo ha dado un salto importante. El paso del tiempo ha propiciado que ahora suene mucho más compacto. «Hemos evolucionado y crecido; también rebuscado más y el resultado es mucho más profesional», dice Nicolás Gomila, cantante, saxofonista y compositor de la mayoría de las canciones.

«Fauna» incluye once temas en los que resulta perfectamente reconocible el particular sello de la banda. Estilos para todos los gustos, desde una rumba a un swing pasando por un rock clásico e incluso progresivo. Poner una etiqueta es realmente complicado para un proyecto tan variado. «Me gusta todo tipo de música, cuando compongo me vienen inquietudes de todo tipo», añade Gomila, quien ha vuelto a apostar por letras de temática muy menorquina y muchas no exentas de un característico toque de humor.

La formación de The Binigaus Band la completan Pere Arguimbau (guitarra y coros), Joan Coll (bajo), Josep Triay (batería) y Joan Pascual (piano). Este último apunta que la trayectoria del grupo mejora con el paso de los años. «Cada vez llegamos a más gente e intentamos siempre aportar material nuevo. Creo que hemos hecho un buen trabajo, diferente y fresco», resume.

En esa línea, Arguimbau, que forma parte del proyecto musical desde hace ocho años, sostiene que la clave de lo que están consiguiendo tiene que ver «con el buen rollo que siempre ha predominado e intentar siempre disfrutar de cada ensayo y cada concierto. Han sido unos años muy sanos y llenos de aprendizaje», reconoce.

En lo que se refiere al título elegido para el tercer álbum, el guitarrista explica que tiene que ver con la «mezcla de estilos. Cada canción tiene su historia y no nos estancamos en un solo género.Intentamos que cada tema que creamos no pierda nuestra esencia, que es lo que nos define como grupo».

Fruto de ese proceso, Arguimbau resume el crecimiento del proyecto musical en la canción «Navegar per terra», tema que cierra el disco. Un corte que les ha llevado mucho tiempo grabar pero que a su juicio es «lo más top de todo lo que hemos hecho».