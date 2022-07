El Festival Internacional de Cine de Menorca (Ficme) projectarà el pròxim dia 14 de juliol, a les 21.30 hores, la comèdia «Toscana», dirigida per Pau Durà, a les Pedreres de Líthica, en una sessió especial que comptarà amb la presentació de Malena Alterio, una de les protagonistes de la pel·lícula.

«Toscana» és una divertidíssima comèdia sobre paternitats a la desesperada i desesperacions paternals, amb aires de cinema de Woody Allen i protagonitzada per Edu Soto, Francesc Orella, Pau Durà i Malena Alterio.

El Ficme 2022 es celebrarà entre el 8 i el 13 de setembre i pròximament s’anunciarà la programació i els espais en què tindrà lloc.