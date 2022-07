Serà un concert únic, amb els membres de l’Orquestra Huracán, Miquel Pascual, Antoni Rodrigo (Popi), Rudi Velasco i Paula Subirats, a l’escenari del camp de futbol Los Nogales juntament amb els prop de 50 instruments de la Banda de Música des Migjorn Gran, dirigida per Tomàs Rosselló. Acompanyaran al mític grup, nascut el 1975, fent el repertori clàssic de versions que, per veterania de la formació, ja forma part de l’imaginari col·lectiu del poble. I fins i tot, dels mateixos membres d’aquesta banda municipal, molts dels quals s’han criat escoltant grans temes versionats seus, com el molt entonat «Amores que se lleva el viento».

També hi haurà Bep Camps, tocant el baix, Bosco Moll, percussió, i Pere Arguimbau, guitarra. Aquests tres s’afegeixen a l’escenari a l’Orquestra Huracán per tocar també amb la Banda les versions clàssiques del grup. Huracán té més de 100 temes, dels quals n’ha seleccionat 20 per aquest concert. Faran aquest esperat «Amores que se lleva el viento» (de la 5ª Reserva), «Me gustas mucho» (Rocío Durcal), «I Will Survive» (Gloria Gaynor), «Sweet Caroline» (Neil Diamond) o «Nos dieron las diez» (Joaquín Sabina). Un repertori de temes molt variat, de diferents èpoques i estils, seguint el que sempre ha estat característic de l’orquestra.

Temes versionats

El concert ve amb més sorpreses, com Pere Sales de convidat, «la veu de tota la vida d’Huracán», afirma Miquel Pascual. I afegeix que Sales pujarà a l’escenari per fer reviure el més autèntic del grup des Migjorn Gran. I amb un tema versionat nou: «Un beso i una flor», de Nino Bravo. La intenció és recuperar aquest Huracán clàssic, en un repertori que inclou tots els estils, des d’un chachachá a una bachata. Música per ballar, perquè aquesta sempre ha sigut la tònica del grup. El públic que vulgui ho podrà fer davant l’escenari, o podrà seure a les escalinates del camp.

L’escenari s’ha previst a més amb una visió de dues pantalles per no perdre detall. Un gran concert, que començarà a les 22.30 hores de dissabte dia 9 de juliol, recuperant la veterana verbena de Sant Cristòfol, que aquest any ve amb tota la nostàlgia que porta implícita aquest grup-orquestra des Migjorn Gran. L’actuació compta amb el suport de l’Ajuntament, i són més de 2.000 les entrades que s’han posat ja a la venda per diferents punts de l’Illa.

Orquestra Huracán i Banda de Música ultimen aquests dies els assajos. La formació dirigida pel mallorquí Tomàs Rosselló es mostra entusiasmada amb aquestes interpretacions. I és el mateix director, perfectament integrat en la tradició musical del poble, qui explica què significa aquest concert, fins i tot, per la majoria dels membres de la Banda, perquè durant la seva vida han escoltat sempre per les festes aquests temes, afirma. El concert surt per iniciativa d’Huracán, explica, però amb la intenció implícita de fer poble. És una feinada, però sonarà alegre, i serà molt divertit, conclou el músic de Binissalem des de la batuta.