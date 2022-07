Des de l’èxit de «Mamma Mia» l’any 2019, la Banda de Música des Mercadal torna amb una altra banda sonora amb elements igualment emocionats. Després de dos anys sense pràcticament escenari per culpa de la covid, els membres de la formació, 80 músics, més 10 cantants provinents de l’Escola Municipal de Música i Dansa, tenen moltes ganes de sortir a tocar, afirma el director, Litus Arguimbau. Serà aquest divendres a les 21.30 hores al Recinte Firal amb el concert de «Tarzan», interpretant les 18 peces d’aquesta pel·lícula de Disney que va popularitzar Phil Collins l’any 1999. «En mi corazón estarás» (el ja clàssic en anglès «You’ll be in my heart») o «Dos mundos», per citar dues de les més mítiques de la banda sonora, seran entonades en un pati de butaques amb capacitat per a 2.000 persones, alhora que es projectaran en pantalla gegant imatges d’aquesta entranyable pel·lícula, dirigida per Chris Buck y Kevin Lima.

El concert s’havia d’estrenar aquest dimecres a Fornells, però per precaució, davant l’increment de casos de covid, per tal de poder tirar endavant l’actuació, es va decidir concentrar-ho en un dia, en el recital de divendres. Per a uns 30 nous components de la Banda de Música des Mercadal aquesta serà la seva gran primera actuació. La formació va tocar en un petit concert el passat mes de març i els hem vist actuar recentment al pregó de Sant Martí. Aquí, diu Arguimbau, ja vàrem poder palpar el caliu del poble, les ganes de formació. La Banda porta des de febrer treballant en els assajos de l’espectacle, i ara toca creuar els dits.