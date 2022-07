La compositora ciutadellenca Maria Àngels Gornés presentarà aquest dijous dia 7 a Lithica el seu nou disc titulat «Les ales obertes». El concert, emmarcat dins del Festival d’Estiu Fosquets de Líthica començarà a les 21 hores a l’amfiteatre de les Pedreres de s’Hostal. La cantautora estarà acompanyada pels músics Guiem Soldevila, Lluís Gener, Violant Menorca, David Rotger i Moisès Pelegrí.

«Les ales obertes» és el seu tercer treball discogràfic, tot i que ja havia editat també qualque single. L’àlbum està format per cançons que tenia guardades de fa anys i que havia cantat en molt poques ocasions, però això no significa que no incorpori novetats. Per exemple, un poema de l’autora maonesa Carme Cloquells, al qual na Maria Àngels li va trobar «una sensibilitat especial» que li feia ganes incorporar al disc. «Volia una veu i una visió femenina», confessa l’artista.

Al concert de demà, la cantant s’imagina pujant «a dalt de l’escenari» a la vegada que «obre les ales». «Amb els primers versos ens deixarem endur per manifestar un punt d’esperança davant l’actual situació; cantarem per reclamar un món i una terra millor, més humà, per avançar... Em fa molta il·lusió compartir aquest moment», declara la cantautora natural de Ciutadella.

Dimecres de Quietud Musical

Aquells que no puguin aguantar les ganes d’assistir a Fosquets de Líthica, avui a les 20 hores poden obrir boca amb la segona edició de Quietud Musical al Jardí Medieval. Aquesta proposta combina dos músics menorquins a setmanes alternes, aportant una nova forma de viure els jardins de Líthica.

Aquesta nit és el torn de Joan Mercadal, compositor que actua com a guitarra solista flamenca i clàssica.