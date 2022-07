El inquietante sonido del arranque de «One visión», la canción que abría el disco «A kind of magic» (hace nada más y nada menos que 36 años atrás), fue el tema elegido por Queen Forever para empezar el concierto que ofrecieron el pasado sábado en Es Castell. Uno de los eventos culturales más destacados en lo que llevamos de 2022 en la Isla, al menos en lo que a la respuesta de público se refiere, ya que cerca de 1.800 personas pasaron por taquilla para disfrutar del concierto.

Jugar con el repertorio de Queen es siempre una baza segura, y bien lo saben los responsables de esta banda tributo que recupera los temas más emblemáticos del proyecto liderado en su día por Freddie Mercury y Brian May. Tras «One visión» cayeron en cascada otros veinte temas más, prácticamente todos ellos reconocibles para el gran público. No faltaron clásicos modernos como «We will rock you», el «Under pressure» que Mercury popularizó junto a David Bowie, «Another one bites the dust» o «I want to break free».

Un show que arrancó sin tregua y continuó manteniendo un alto ritmo del que el público se sintió muy partícipe. Especialmente durante la interpretación de uno de los temas más emblemáticos de la banda británica, el archiconocido «Bohemian rhapsody». Canción que dio nombre hace unos años a la película que repasaba la historia del grupo y que contribuyó a hacerlo un poco más grande aun si cabe.

La fiesta continuó con otra colección de hits, entre ellos «Don’t stop me now», «Two much love will kill you», «Radio Ga Ga», «We will rock you» y un mix de «Friends will be friends» con «We are the Champions». Cuando parecía que la noche había llegado a su fin, Queen Forever se guardaba todavía dos balas en la recámara para el bis: «I Want it all» y uno de los últimos grandes éxitos de la banda, «Show must go on». Ese fue el colofón a un concierto que rondó las dos horas de duración y en el que más allá de la música brilló también la puesta en escena de un tour bautizado como «Back to the light», todo un guiño a lo que supone el regreso a los escenarios después de casi dos años sin actividad.

Alkimia

De caldear el ambiente antes de que el tributo a Queen aterrizara sobre el escenario de Es Castell se encargó una banda local, Alkimia. El grupo, especializado en versiones de las décadas de los 80 y 90, deleitó al público con hits como «Living on a prayer» de Bon Jovi, entre muchos otros.