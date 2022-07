La Sala del Roser acull des d’aquest dimarts «Matèria natural» una exposició formada per uns setanta quadres en què la pintora i gravadora ciutadellenca Paca Florit convida als visitants a fer un recorregut per l’essència de la Contramurada, a Ciutadella. L’exposició, comissariada per Anna Bagur, consta de l’obra creada per l’artista bàsicament els darrers cinc anys, tot i que hi ha molta de l’any passat i enguany. Es pot visitar fins al pròxim dia 3 de setembre, de dimarts a dissabte, d’11 a 14 hores i de 18 a 21 hores.

L’origen de les obres exposades al Roser és una exposició que Paca Florit va fer l’any passat a Dènia i Palma amb el nom de «Paisatge de paper» que, davant la proposta de l’Ajuntament de Ciutadella d’exposar al Roser, l’ha ampliada amb noves creacions. «L’exposició que havia preparat era molt més petitona, no per una sala tan grossa, i la vaig ampliar amb una feina que feia estona que anava rodant per casa i que encara no havia exposat. És una espècie de paisatges de ciutat, de sa Contramurada, jo he nascut i estic vivint a sa Contramurada i tenia ganes de reflectir-ho amb una sèrie d’obres, però no és que es vegi la Contramurada en si, sinó que és un poquet l’essència de la Contramurada. Són paisatges que s’alimenten del meu entorn, de les coses que m’envolten», assenyala.

En aquest sentit, la comissària de l’exposició Anna Bagur afirma en el catàleg de l’exposició que «el paisatge sempre m'ha semblat una part de la nostra vida, és on vivim i on deixam l'empremta de com vivim... camps, carrers, cases... al final som el nostre paisatge perquè és la terra que ens ha creat. Així veig el relat d'aquesta mostra... un paisatge urbà vist a través de la forma analítica, gràfica i emocional de na Paca Florit. La seva mirada despulla d'anècdota les estructures per deixar transparències, línies i seccions vestides amb la personalitat bàsica dels colors, la saviesa de la veritat plana... a la seva manera, directa i segura. Que fàcil sembla aquest joc d'equilibris! Dalt i baix; clar i fosc; lleuger i sòlid; estàtic i ondulant... complements d'una vida en harmonia».

Format

La mostra artística està formada des d’obres de petit format, 20x20 cm, fins a un format més gran, com els sis quadres de 1,80x1,20 cm. Florit utilitza diferents suports, com la tela entapissada, gravats, aquarel·les i proves úniques damunt paper, entre altres. «He emprat teles d’entapissat, no són teles blanques que un pot començar a pintar d’una forma normal, sinó que parteix d’una tela que ja té color, una textura, un gruix i una forma potent, són teles que vaig anar a dur a posta per a l’exposició, són obres grosses que funcionen un poc a al revés del que es faria normalment. A la tela blanca s’hi pinta damunt i aquesta a partir de la tela amb color es va tapant, es va transparentant alguna cosa de la tela per deixar veure un paisatge nou», assegura.