Un total de cinquanta-dues obres d’art formen part de l’exposició a benefici de la Fundació Hospital Illa del Rei que s’inaugura avui, a les 20 hores, i estarà oberta fins al 20 d’agost al carrer Nou número 30, de Maó, a l’antiga seu del Barclay’s. L’exposició, coordinada per Carles Jiménez, podrà ser visitada de les 11 a les 13.30 hores i de les 19 a les 21 hores.

L’exposició benèfica està formada per mig centenar d’obres d’art i es caracteritza per la diversitat de la seva tipologia. Així, els visitants podran trobar olis, aquarel·les, gravats, litografies i escultures amb una gran diversitat d’estils, com impressionisme, simbolisme, abstracció i expressionisme. El preu de les diferents obres és a partir dels 350 euros.

La relació d’artistes inclou els noms de Matías Quetglas, Rafa Forteza,Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Don Fink, Laetitia Lara, Josep Vives Campomar, Joaquín Chancho, Josep Serra Llimona, Joan Fontcuberta i Jordi Alcaraz, entre altres.

L’exposició benèfica Illa del Rei d’enguany serà la desena que s’organitza amb la finalitat de recollir fons i continuar amb els treballs de rehabilitació de l’antic hospital naval britànic del segle XVIII al port de Maó. Aquests treballs de recuperació de l’immoble i els terrenys annexos van començar fa devuit anys i des de llavors centenars de voluntaris han dedicat part del seu temps a la reconstrucció de l’edifici, que també ha comptat amb l’aportació econòmica en gran part de particulars i empreses.

Dos motors

Aquesta vegada, la Fundació Hospital Illa del Rei ha adquirit dos motors Yamaha de quatre temps per donar de baixa els antics motors Johson Bombardier que han transportat els voluntaris i visitants en els darrers deu anys. Pel pagament dels dos motors, la Fundació ha hagut de formalitzar un préstec per import de 40.000 euros amb CaixaBank.