El Festival Pedra Viva prepara el seu tercer round de l’estiu, i ho fa amb un trio de dones ben especial.Es tracta de Flor de Toloache, un grup de mariachis guanyador d’un premi Grammy el 2017 i diverses nominacions més, que ompliran de música mexicana, però també de Puerto Rico, Cuba o Colòmbia, la vetllada que es celebrarà el 23 de juliol als jardins de Sa Vinyeta, a Ciutadella.

Flor de Toloache és una banda que contínuament excedeix els límits de la música mexicana, al mesclar estils musicals tradicionals i contemporanis, i promovent la presència femenina en el món mariachi.

El grup inicià el seu camí en la música amb el nom de Flor de Toloache, la flor mexicana que indueix al deliri i que s’ha utilitzat com a poció d’amor durant generacions. A mesura que ha crescut la seva notorietat, la formació ha anat creixent i pot arribar a comptar, fins i tot, amb deu membres, depenent de l’escenari on actuen. És així que esdevenen un conjunt veritablement global, que aposta per músiques procedents de Mèxic, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Austràlia, Colòmbia, Alemanya, Itàlia o dels Estats Units.

Primera aturada a Espanya

És la primera vegada que les mexicanes faran gira per Espanya, i la començaran precisament a Ciutadella. De fet, el dia abans hauran actuat a Flensburg (Alemanya), i després de Menorca passaran per Osca (Festival SoNna) i Palma (al Castell de Bellver), abans de viatjar a Bèlgica i de nou a Alemanya.

Flor de Toloache, format per Shae Fiol (viola i veu), Mireya Ramos (violí) i Julie Acosta (trompeta), mostraran en directe, per primera vegada al nostre país, els temes que configuren el seu tercer treball discogràfic. Titulat «Indestructible» (2019), va estar nominat als Premis Grammy 2020 en la categoria de Millor disc llatí rock, urbà o alternatiu, juntament amb artistes com Rosalía, Bad Bunny, J. Balvin o Ile. Un premi, el Latin Grammy Award, que van guanyar el 2017 i pel qual ja havien estat nominades el 2015.

Quant a «Indestructible», és un disc en el qual compten amb la col·laboració de Las Migas a «La Andariega», fet que li confereix un aire flamenc, que es mesclen amb el swing pop de «Besos de mezcal», o amb la balada «Hay tiempos».

Al web oficial de Pedra Viva, i també al nombre 4 del carrer Portal d’Artrutx, ja es poden comprar les entrades per assistir a l’actuació d’aquestes mexicanes, que van fer història a Nova York, com el primer i únic grup de mariachis format només per dones. El preu de les localitats va dels 25 als 35 euros. El concert serà el dissabte, 23, a les 21 hores.