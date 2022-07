La companyia A plom i vol representà aquest passat cap de setmana una bell espectacle de circ, una alternativa artística al cant, a la música i al cinema que havien precedit la programació estiuenca de les Pedreres de s’Hostal fins ara. En aquest sentit les arts escèniques s’estableixen també l’Amfiteatre. Una aposta dels Fosquets de Lithica que ve reafirmada per la sorprenent actuació que realitzaren l’any passat aquesta mateixa companyia, establerta a Menorca des de 2008.

Sota la direcció de Jorge Albuerne, la proposta de Al otro lado representa el circ contemporani que desplega, de forma dinàmica, un ventall de números basats en l’acrobàcia i en l’humor clown, però també inclou les emocions que impliquen les performances aèries a l’empara d’una bastida gegant que enalteix totes les actuacions. Tot en un format que concentra sorprenents sensacions entremig d’una acurada luminotècnia que raja alegria i vistositat, com les peces musicals que acompanyen cadascun dels números. Tot el seu conjunt és una proposta per transportar l’espectador caps els sentits visuals; cap a les sensacions plàstiques i emocionals que la ment requereix. Com va escriure Roberto Juarroz, l’espectacle fa que «…hasta los mismos ojos cambian de color y adquieren el tono transparente de las fábulas». És aquesta la pretensió de la companyia: fer sentir el guspireig en l’atenció dels espectadors.

La combinació d’exercicis acrobàtics al trapezi doble, amb Asvin López i Toni Gutiérrez; les contorsions enlairades realitzades en les teles per part de Ninia Grisito; la bellesa d’Irene Estradé a la corda llisa; la plasticitat visual de David Sessarego en sòl, teles aèries i amb el gran cèrcol, o també les pinzellades contínues d’humor dels clowns Jorge Albuerne i José Luis Redondo dibuixaren un espectacle multiforme ple de vida i de múltiples característiques. Grans i petits en gaudiren durant gairebé hora i mitja. Amb tot, les fantàstiques actuacions dels artistes es magnificaren encara més per mor dels efectes lumínics, ja que les exhibicions aèries reflectien les ombres dels moviments sobre el murs de marès de l’Amfiteatre, com una pantalla gegant que dimensionava, en paral·lel, tot l’esdeveniment.

El centre d’actuació de la companyia A plom i vol, emperò, no tan sols era l’espai de la bastida muntada per a la representació aèria, sinó que la resta de la pedrera els serví als artistes per escampar les notes d’humor de la parella de clowns quan apareixien de per darrere de la gent o per un lateral i així obrir l’escenari en forma de sorpreses constants.

El circ cabaret deixà, un any més, la petja de qualitat artística en els idíl·lics paratges de les Pedreres de Lithica, el millor escenari natural per un Festival d’Estiu que omple de goig a residents i visitants.

La pròxima oferta dels Fosquets de Lithica, aquest proper 28 de juliol, serà una altra mostra escènica de la mà de Talfactory amb l’espectacle Chennai Express, una altra mostra escènica que conté música, dansa i teatre de l’Índia, que serà servida en dues parts i amb un variat repertori.