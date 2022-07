Fruit de la col·laboració amb el Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap), l’antiga església del Socors de Ciutadella acollirà aquest dilluns, a les 21 h, el tercer concert del Festival d’Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella, l’Officium Defunctorum Urgellensis. Es tracta d’un repertori de missa de difunts, basat en l’obra polifònica del músic d’origen francès Joan Brudieu i d’altres coetanis seus dels segles XV i XVI.

Aquestes peces es van crear a partir de les fonts litúrgiques, manuscrites i impreses, trobades al bisbat d’Urgell, i constitueixen una crida a tots els amants de la polifonia i de la música del Renaixement, diu Josep Cabré, director de l’Ensemble Brudieu, amb una capella de nou cantants, organista i baixó, que actuaran a l’escenari dels Socors. «És meravellós que el festival menorquí sigui tan eclèctic, i acolleixi músiques i esperits tan diferents», afirma.

«Un encaix perfecte per a una ciutat tan plena d’història com Ciutadella», afegeix el músic, format a prestigioses escoles de Suïssa i París i que ha col·laborat amb destacats conjunts dedicats a la interpretació histórica. El contrapunt original, com afirma l’organització del Festival d’Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella, després de l’espectacular arrencada el passat dia 9 de juliol amb la OCIM (Orquestra de Cambra Illa de Menorca), tocant la cinquena simfonia de Beethoven, i l’aposta innovadora del 18 de juliol al Teatre des Born amb el quartet femení Neuma.

Femap

El certamen convida ara a aquesta missa de difunts, en un intercanvi que ha permès dur al Pirineu a l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM). La formació ha actuat en el marc del Femap aquest dissabte a Ripoll, i avui ho fa a Avià, al Berguedà.