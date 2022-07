Desde que iniciara su carrera en la música a finales de la década de los 70 junto a los hermanos Cano, Ana Torroja (Madrid, 1959) no se ha bajado prácticamente de los escenarios. Impulsada por el gran éxito de Mecano, un trío artístico convertido en una máquina de hits, la cantante sigue disfrutando del estrellato con su carrera en solitario. Y no solo en España, sino también al otro lado del Atlántico. Este sábado (22 horas), la artista actuará en Menorca como una de las grandes estrellas del Lazareto Music & Gastro Festival. Una buena ocasión para escuchar las nuevas canciones de Torroja pero también para rememorar y rescatar un buen puñado de clásicos del pop español.

¿Cómo se lleva eso de ser considerada la voz del pop español? ¿Se siente cómoda con ese reinado?

—Aunque nunca me ha gustado ser reina, ni por un día (risas), me siento honrada de que lo consideren así. Con mi voz he dado vida a grandes canciones del pop español que aún hoy siguen vivas y que actualmente sigo cantando, y eso me llena de orgullo.

Hace un año que publicó su último álbum, «Mil razones». Se nota un cierto toque electrónico… ¿Es como volver un poco a los viejos tiempos?

—Es retomar el sonido con el que nací musicalmente y traerlo al siglo XXI de la mano de grandes músicos y productores como Alizzz, El Guincho, Henry Saiz, Ática... Después de probar y de aventurarme con diferentes sonidos en cada disco, me he dado cuenta de que mi voz pertenece al sonido electrónico. Es donde más cómoda me siento; con la tecnología de hoy en día las posibilidades de crear son infinitas, y eso me motiva mucho.

Regresa en estos días de una gira fuera de España. ¿Cómo está siendo la vuelta a los escenarios después de dos años tan convulsos?

—No hay nada comparable a los conciertos en vivo. Esa conexión entre público y artista es única y muy poderosa. Lo echaba muchísimo de menos. Recuerdo que cuando pisé el escenario por primera vez, después de la pandemia, la emoción que sentí fue indescriptible. Fue como volver a nacer.

A punto de iniciar la gira española, qué concierto nos tiene preparado para su visita Menorca. ¿Hay hueco en el repertorio para los éxitos de Mecano?

—Las canciones de Mecano siempre van en mi maleta. Nunca dejaré de cantarlas. De hecho, el concierto empieza con un medley de 12 minutos de canciones de Mecano, y luego voy intercalándolas con las de mi carrera en solitario. El 90 por ciento de las canciones son éxitos, y por supuesto también hay lugar para «Mil razones». Todas envueltas en un sonido electrónico, cercano a mi último trabajo.

He buscado en la hemeroteca, pero no hay rastro de Ana Torroja o Mecano por aquí. ¿Recuerda haber actuado alguna vez en la Isla?

—Recuerdo haber pasado algunos veranos en la Isla, de niña y de adolescente. ¡Menorca es espectacular! Pero si mi memoria no me falla, creo que nunca he actuado en Menorca, así que me hace muy feliz. La pena es no poder quedarme a recorrerla de nuevo.

Tengo grabada la imagen de su debut en el programa de televisión «Gente joven». ¿Se imaginaba entonces que iba a tener una carrera tan próspera y larga?

—¡¡Nooooo, jamás!! Ni siquiera pensé que iba a hacer una carrera como solista. Cuando empecé, era lo que se dice «una autentica novata». No sabía nada de la industria musical, ni de lo que conllevaba ser la líder vocal de un grupo. Fui aprendiendo sobre la marcha y entendí que había que tener los pies sobre la tierra, y trabajar duro... muy duro.

Mecano marcó todo un hito en la música española, pero usted ya lleva 30 años de carrera en solitario. ¿Es complicado mantenerse en la cima?

—La cima no es la meta. La meta es seguir haciendo lo que me gusta, que es música. Lo difícil es mantenerse, seguir sorprendiendo, y ser único. Y el éxito, para mí, es tener la libertad de decidir qué quieres hacer, sin depender de modas. Ser simplemente uno mismo.

¿Cómo diría que ha sido su evolución o transformación como artista?

—Aprendí en Mecano, caminando, pero no fue hasta que empecé mi carrera en solitario que tuve que decidir quién quería ser musicalmente hablando. Tengo la suerte de tener una voz muy personal que todo lo que toca lo convierte en una canción de Ana Torroja. Esto puede sonar vanidoso, pero para mí ha significado poder jugar, probar diferentes estilos, ritmos, sonidos. He trabajado con productores muy diversos, autores de aquí y allá. Yo misma empecé a sentir la necesidad de escribir. Cada disco corresponde a un momento de mi vida con unas inquietudes y motivaciones diferentes. Cada disco es una aventura diferente y todos están unidos por mi voz. Mi estilo es mi voz, que además ha ido madurando con el tiempo, y encontrando nuevos matices y colores.

¿Qué le interesa o estimula del panorama musical actual? ¿Está enganchada actualmente a algún grupo o disco?

—Me encanta la gente que arriesga, que es osada y que defiende con los cinco sentidos la música que hace. Y en ese sentido me vuelve loca C.Tangana, Rosalía, Miss Caffeina, Alizzz, Fuel Fandango...

No cabe duda de que es y será historia de la música española. «Me cuesta tanto olvidarte» es la canción más escuchada en las plataformas de streaming. ¿Si tuviera que quedarse con una por lo que significa o significó, cuál sería?

—Esta pregunta es la más difícil de contestar. Me es imposible decir solo una, pero ya que me lo pides te diré que «Mujer contra mujer», por lo que significó y lo que significa. Porque hay camino andado, pero aún mucho por recorrer.