Talfactory va omplir els espais de les Pedreres de música i dansa que esdevingueren tota una sensació agraïda per a la sensibilitat de l’espectador. I Lithica és aquest lloc d’encanteri on les actuacions es dimensionen per fer sentir la màgia de la cultura transformada en música, dansa o art. Plaers per a l’oïda, per a la ment i per al cos. És el que deixà palès l’espectacle de ball musical de la l’Índia ofert aquest divendres sota el nom de «Chennai Express».

Tota l’actuació escampà una agradable sonoritat per l’amfiteatre a través d’un grup de set artistes dirigits per l’experiència i trajectòria de Núria Sala i Federico Sanesi. Una companyia que es mostra polifacètica i eclèctica quant a la música i dansa clàssiques de l’Índia, en la qual s’expressen tradició i recerca artística contemporània per combinar orígens i actualitat interpretativa. «Chennai Express» és un bell espectacle que els Fosquets de Lithica no volgué desaprofitar. La nit hindú s’obrí amb una primera part protagonitzada pel bansuri (instrument de vent) de Niccolo Belocchi i la tabla (percussió) de Federico Sanesi interpretant música clàssica del nord de l’Índia. Belocchi va fer levitar sons amb tonalitats relaxants per a després incorporar-se la percussió de la tabla de Sasesi. Belocchi va utilitzar seguidament la doble flauta, molt típica a l’Afganistan, per donar-li una obertura musical més vivaç que el públic va acollir molt bé al final. La segona part, amb el nom de «Bharatanatyam», contenia un programa més ampla i dinàmic on es conjuminava la dansa teatral amb la música pròpia del sud del país. S’inicià amb la lectura d’un text poètic per part d’Anna Bagur que la dansaire Núria Sala va executar amb el cos. A continuació entraren diverses coreografies amb quatre ballarines, el dos músics i la veu de Bhavana Pradyumma que donaren la part més rítmica, sensorial i cromàtica de la nit. La tradició musical i dansaire de l’Índia en perfecte sintonia amb els murs lítics de les Pedreres. La simbiosi de les cultures del món respirant les nits de Menorca. Hi hagué altres lectures poètiques, en català i castellà, amb la interpretació corporal del text per part de Sala, per anar alternant altres coreografies artístiques amb el quartet dansaire format per la pròpia Nuria Sala, a més d’Alessandra Cassese, Noemi Montedoro i Mariya Sazanska. Tot un goig de sensibilitat sonora i de colors per entendre la tradició, la poesia, la música i la dansa en el sí de la cultura hindú. Algunes actuacions tenien les referències ancestrals a les deesses femenines, Thirsa i Durga; la coreografia Pádavarnam dedicada a Lord Shiva, el rei de la dansa, del qual una escultura seua presidia l’escenari a un lateral, a més de les històries mítiques d’heroïnes i amants, en què foren teatralitzats amb expressions facials i gestos envers l’amant pervers. Talfactory tancà l’espectacle després de gairebé dues hores ininterrompudes d’una bella aposta visual que confirma la diversitat de propostes culturals que es viuen a les Pedreres de s’Hostal. Un programa estival per a tots els gustos i per als amants de les varietats escèniques i musicals. És el segell dels Fosquets de Lithica. La propera proposta serà per encetar el mes d’agost, que també arriba interessant i ple de qualitat. El dijous dia 4, arribat d’Alemanya, actuarà a l’amfiteatre el Funkio Saxophone Quartet, amb el menorquí Xavier Larsson Páez, amb el programa «The American dream».