La Casa Reynolds, de Maó, acull un curs dirigit a vuit alumnes d’entre 10 i 18 anys que estudien piano i que està impartit per Kiev Portella. «El silenci com a música» és el títol d’aquest curs organitzat per The Reynolds Foundation i que compta amb la col·laboració de Joventuts Musicals de Maó.

Els alumnes que assisteixen a les classes de Kiev Portella treballen diferents aspectes com són els tècnics-mecànics, l’estil, la musicalitat, la importància del silenci escrit, el caràcter de les obres, els colors i timbres, els diferents atacs i formes d’actuar a sobre el teclat per treure efecte sonor, la pedalització, la memòria, la preparació mental i física davant l’actuació del públic, diferents aspectes que ajuden a fer una interpretació sòlida de les obres presentades pels alumnes, i l’estructures de les peces. «Vaig enfocar el curs per a alumnes de piano de 10 a 18 anys, que estudien al Conservatori Professional de Música o les escoles municipals de música que hi ha a l’Illa, i és totalment gratuït per a ells», afirma Portella.

El curs va començar la segona setmana de juliol i acabarà aquesta primera setmana d’agost, amb classes de dimarts a divendres en horari matinal, de 10 a 13 hores, que estan obertes a tot l’alumnat assistent de manera que quan un alumne està en actiu els altres són oients, i aquests poden aportar les seves idees sobre el tema en el qual s’està treballant i formular els dubtes que tenguin. «Tocam tot tipus de repertori, amb compositors més clàssics com Mozart i Bach, i altres més moderns com Debussy i Chopin», assenyala Portella.

Audiovisual

El divendres és el dia que s’ha destinat a una conferència acompanyada d’audiovisuals amb la finalitat de presentar alguns dels grans pianistes actuals que tenen una carrera concertística de primera fila a escala mundial. En aquest sentit, Portella assegura que «vaig posant els vídeos de concerts perquè me trob, i no és només a Menorca sinó arreu d’Espanya, que els fiets coneixen els esportistes més importants, però amb els músics no sé què passa, l’alumnat no té consciència que realment hi ha gent que està tocant per tot el món amb primeríssimes figures, és importantíssim que ells entenguin perquè estudien allò, que siguin coneixedors dels noms més importants i de les diferents escoles del pianisme».

Kiev Portella està satisfet amb aquest curs i l’interès dels alumnes, «els seus pares m’han fet saber que els alumnes s’ho estan passant molt bé. A veure si en un pròxim curs aconseguim que s’apuntin més joves», subratlla.