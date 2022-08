El sexto concierto del ‘Lazareto. Music & Gastro Festival’ lo protagonizó este martes Kool & the Gang. Un grupo, procedente de Nueva Jersey, que el año pasado celebró medio siglo de trayectoria y se mantiene como una de las bandas de R&B más exitosas de la historia de la música. El concierto trasladó, canción a canción, a todos los asistentes a las pistas de baile de las décadas de los 70 y 80 en todo el mundo.

Kool & the Gang ha influido en la música de tres generaciones y anoche regaló a los asistentes de ‘Lazareto. Music & Gastro Festival’ una experiencia, que recordarán durante años. Durante más de hora y media de concierto, sonaron éxitos de su discografía como ‘Celebration’, ‘Get down on it, ‘Joanna, ‘Let’s go dancin’ y ‘Ladies Night’. Estas canciones han llevado al grupo a lo más alto de las listas de éxitos, así como a ganar dos premios Grammy, siete premios American Music Awards, 25 éxitos Top Ten de R&B, nueve éxitos Top Ten Pop y 31 álbumes de oro y platino.

Entre el público se encontraban caras conocidas como las actrices Juana Acosta y Nerea Garmendia. Antes del concierto, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del intérprete Lexter en los jardines de Lazareto, así como de los numerosos food trucks con una variada propuesta gastronómica.

Tras Kool & the Gang, esta noche llegará el turno de Los Secretos.