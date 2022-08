El quartet internacional Fukio Saxophone Quartet actua aquest dijous, a les 20.30 hores, a les Pedreres de s’Hostal en el marc dels Fosquets a Lithica, en què oferiran el concert «The American Dream». Joaquín Sáez (saxofon soprano), Xavier Larsson (saxofon alt), José Manuel Bañuls (saxofon tenor) i Xabier Casal (saxofon baríton) interpretaran un repertori amb obres d’Antonin Dvorak, Philip Glass, Marc Mellits, William Albrigth i Leonard Bernstein.

El menorquí Xavier Larsson (Ciutadella, 1991) reflexiona en aquesta entrevista sobre el concert d’aquest dijous vespre i els projectes professionals més immediats que inclou, entre altres, l’enregistrament del tercer disc, «Transcend».

Què és ‘The American Dream’?

—És un concert en què el fil conductor és Amèrica, tots els compositors són americans, excepte el txec Antonin Dvorak, però la peça que interpretarem està inspirada en Amèrica quan va viatjar a aquest país, és un quartet de cordes que s’anomena «Americano» i noltros hem fet un arranjament per a quartet de saxos.

Tenen més actuacions previstes a l’Illa?

—No, aquesta ès l’única actuació del Fukio Saxophone Quartet que feim a Menorca, però jo he actuat aquests estiu a l’Illa. Com a violinista amb l’OCIM a principis del passat mes de juliol i fa una setmana en el concert d’estiu de la banda de l’Agrupació Musical de Ciutadella.

Com han tingut fins ara l’agenda d’actuacions?

—Abans de l’actuació amb la banda, el quartet hem actuat a Santiago de Compostela i Madrid. També hem actuat a diferents ciutats d’Alemanya.

Quins projectes tenen en perspectiva?

—Una de les obres que tocam en el concert d’aquest dijous, «Fantasy Etudes» de William Albright, l’hem enregistrada per al nostre pròxim compact disc que sortirà el mes d’octubre. El concert de presentaació del disc serà a Alemanya, a Insel Hombroich, a prop de Colonia. El disc es dirà «Transcend» i hem fet feina amb ell durant eldarrer any.

Quants peces formen el nou treball discogràfic?

—Estarà format per quatre obres, la que tocam al concert de William Albright, de Caroline Shaw, de Giorg Friedich Haas i de Marc Mellits, «Tapas» que també la tocam avui vespre a Lithica.

Quants discs han enregistrat el quartet?

—Hem enregistrat dos discs i aquest és el tercer. Per altra banda, el quartet també hem participat en un altre disc monogràfic sobre el compositor Ralf Hoyer, va tocar una peça musical seva.

I després de la presentació del tercer disc?

—El pròxim mes de novembre tocam a Cadis on presentarem deu peces noves de compositores, deu peces són moltes, també és un dels punts importants dels pròxims mesos.

Tenen pensat enregistrar aquestes deu peces de les compositores?

—Sí, la nostra idea també seria per al pròxim any enregistar aquestes deu peces per a un pròxim disc compacte.

I els pròxims concerts?

—Tenim molts concerts per a Alemanya, a part de la presentació del disc també tocam a Colonia, Bremen, Oldemburg. També tenim un altre projecte amb piano a Colonia, amb Inga Fiolia. A Cadis també acturarem al Festival de Música Española, a Orihuela i l’any que ve tindrem una gira.

On serà?

—Tenim projectada una gira per Xina, sempre que tot vagi bé perquè hi ha el tema de la covid-19, els problemes de les vacunes, però si tot va bé hi anirem.

Què són els ‘workshops’ del quartet?

—En aquests workshops presentam el quartet de saxos, sobretot per donar a conèixer als compositors el què es pot fer amb el saxo, ho farem a la Universitat de Bremem.

Una agenda ben completa.

—Sí, i aquesta és la feina com a quartet, perquè després cada un com a solista té la seva pròpia agenda.

Fa vuit anys en una entrevista al «Menorca» afirmava que volia viure de la música, ho està aconseguint?

—Per ara ho he aconseguit, òbviament els darrers anys de pandèmia han estat difícils per a tothom, però tenim l’agenda completa.

També es dedica a la docència.

—Sí, don classes de música a la Universitat de Colonia i també al Liceu de Barcelona.