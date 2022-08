La música tornà a ser protagonista a la Pedreres de Lithica. Quatre excel·lents saxofonistes, a pesar de la seua joventut, delectaren amb una brillant actuació a un nombrós públic que s’aplegà a l’Amfiteatre el dijous vespre. Joaquín Sáez Belmonte (saxofon soprano), José Manuel Bañuls Marcos (saxofon tenor), Xabier Casal Ares (saxofon baríton) i el ciutadellenc Xavier Larsson Páez (saxofon alt) oferiren un magnífic concert amb un repertori variat.

L’obertura de l’espectacle començà amb sorpresa. Quan s’esperava que el quartet entràs a l’escenari previst, els joves músics s’ubicaren dalt de la paret de reforç de la darrera rampa de baixada a l’Amfiteatre, que va dibuixar una preciosa imatge. Van iniciar, així, el seu repertori amb l’obra de Philip Glass. Seguidament es desplaçaren fins l’escenari entremig d’aplaudiments. Llavors, Xavier Larsson es va dirigir al nombrós públic per explicar les diferents actuacions del programa The American dream. La resta de la primera part van ser peces de Antonin Dvorak. Uns moviments més pausats al començament que portaven molta sensibilitat, per després anar interpretant músiques més vives i rítmiques. Des del primer moment el quartet deixà palès el seu alt nivell i el perquè de la seua dimensió internacional.

Després d’una pausa, el quartet tornà a escena interpretant Marc Mallits, William Albright i Leonard Bernstein, del qual en feren una selecció de la coneguda «West side story». Es tractava d’obres més eclèctiques i més curtes però més alegres i musicalment més intenses. Sorprengueren, fins i tot, emulant sons com si fossin percussionistes, una mostra evident del domini que en tenen d’aquest instrument de vent. I és que el Fukio Saxophone Quartet es dedica també a la recerca i investigació de noves creacions en col·laboració amb joves compositors.

Al tram final, tot l’Amfiteatre es quedà a les fosques, en la que seria una altra sorpresa. Xabier Casal també es dirigí al públic per donar algunes explicacions i per fer valer el cel estrellat de Menorca, «cosa que no tenim a les grans ciutats» indicà. Així la música dels saxos acompanyava la bellesa nocturna del firmament. Va ser una proposta ideada durant un assaig que deixà un gratificant moment per a la cloenda.

El músic amfitrió, Xavier Larsson, va agrair la invitació al Festival d’Estiu de les Pedreres de s’Hostal i també l’acollida i facilitat de tot l’equip organitzatiu per fer-ho possible. Tanmateix, hi hagué un parell de peces més per acabar de congratular un públic que va respondre de forma magnífica amb una notable ovació.

El Quartet establert a Colònia, Alemanya, des de fa 14 anys, ja té un nom, també, dins Menorca. El jove Larsson, que no oblida la terra que el va veure néixer i créixer, es mostra sempre molt agraït quan torna a la seua illa. Ho va fer l’any passat al Claustre del Seminari, en una vetlada molt emotiva, juntament amb la seua germana Melanie. També enguany ha actuat en el Llatzeret de Maó i en una actuació solista amb la Banda de Ciutadella a la plaça des Born. Sens dubte, l’actuació de dijous per part del quartet de Colònia, deixa un dels millors concerts a les pedreres, una actuació, en definitiva, que deixa marca i el segell de qualitat a un festival que creix per la seua variada oferta de gèneres artístics i culturals.

La propera actuació dels Fosquets de Lithica serà el divendres dia 12 amb Nit de Lluna Plena. Un espectacle que fusiona la música i la dansa de la mà de Ravid Goldschmidt amb el handpan; Víctor Carol amb el didjeridú i la dansa de Gêliah Dansânima.