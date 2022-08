El Menorca Music Festival acaba amb bon gust de boca

El Menorca Music Festival finalitza la seva primera edició després d'una setmana d'actuacions d'artistes de renom nacional. Un triple concert d'Oques Grasses, Ramon Mirabet i La La Love You va posar punt final a un festival que els organitzadors valoren molt positivament.



A part dels tres grups que van configurar la festa final, aquesta primera edició ha comptat amb les actuacions d'artistes de primera línia nacional com Manel, Miki Nuñez, Joan Dausà, Rosario o Nil Moliner.



Abans del triple concert, els assistents van poder gaudir de l'actuació de Wanderlust Menorca, un duo format per Gemma More i Paolo Scarpa que va interpretar el disc que va treure a mitjans de març, Pequeño Big Bang.