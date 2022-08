Trenta-quatre espais expositius i quaranta-un artistes participen en la Gran Migjornale 2022 que es celebrarà els dies 20 i 21 d’agost as Migjorn Gran. L’acte inaugural serà a les 19.30 hores al pla de l’Església i anirà a càrrec de l’actor migjorner Lluís Febrer. Els espais expositius estaran oberts al públic de les 20 a les 24 hores.

La vuitena edició de la Gran Migjornale comptarà amb una variada i extensa mostra artística, com pintura, escultura, fotografia, il·lustració, joiera artesana, artesania tèxtil, collage, torneria artística, disseny de llums i muntatges audiovisuals.

La presentació de la Gran Migjornale 2022 anirà a càrrec de l’actor Lluís Febrer i en acabar ell mateix i Sergi Corominas, amb la direcció de Dobrin Plamenov, representaran una petita obra de teatre interactiu creada especialment per aquesta edició, que tindrà lloc al Saló Verd.

Menys espais

El nombre d’espais expositius d’enguany és sensiblement inferior al de la darrera edició celebrada el 2018 -la de 2020 no es va fer per les restriccions sanitàries a causa de la covid- en passar de 40 a 34. De fet, el 2018 ja es va disminuir tant el nombre d’espais com d’artistes en relació als anys anterior en què van oscil·lar entre 50 i 55 espais i 50 i 70 artistes.

En aquest sentit, Araceli Torrent, secretària-tresorera d’Amics de l’Art des Migjorn Gran, entitat que organitza la Gran Migjornale, afirma que «hem tingut un poc de vessa de demanar cases on sabem que viu gent gran pel tema de la covid, perquè tindrien moltes visites durant els dos dies. A més, 50 o més espais expositius la gent ens diu que és massa, que no es pot fer en un dia. La gent s’estima que el recorregut sigui més petit per poder-ho visitar millor».

Torrent subratlla la participació, entre altres, de Bruce McLean «que ha participat en diferents edicions, amb un muntatge audiovisual que es projectarà a sa Plaça, un any ja ho va fer i va tenir molt èxit»; Ronald Webb «que molts anys va viure a Sant Tomàs i ara viu al poble i exposarà a la nostra galeria al carrer Major 66»; Vincent Russell «amb una instal·lació al soterrani del bombardeig, que està per davall l’església»; i els que s’estrenen com Zulema Bagur, Raúl Calleja, José Cárdenas, Anna Vera i Francisco Manuele, entre altres.