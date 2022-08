Els Fosquets de Líthica acull avui a les 20.30 hores el concert «Lux stellarum», a càrrec de Margarida Barbal i Catherine Weideman, amb un repertori de la compositora més prolífica de melodies monòdiques de l’edat mitjana Hildegard de Bingen, en el que destaquen la llum, el so, les imatges, les virtuts i la cosmicitat.

El duo format per Margarida Barbal, cant i campanes, i Catherine Weideman, salteri, interpretaran el programa format per les següents peces: «O frondens virga», «O magnum miraculum», «Nunc gaudeant», «O nobilissima viriditas», «O choruscans lux stellarum», «Spiritui sancto honor sit», «O tu suavissima virga», «O quan pretiosa» i «Quia ergo femina». Per tant, el concert presenta una selecció de cants de la compositora que ens permet accedir al seu impressionant univers espiritual, artístic i estètic.

«Lux stellarum» aprofita la bellesa i la força de l’espai natural de Lithica per crear un paisatge sonor i visual que convida a l’espectador a l’obertura, a participar de les ressonàncies dels cants d’Hildegard i a deixar al públic a transformar-se per l’experiència.

Margarita Barbal va estudiar cant al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i a la Guildhall School of Music & Drama de Londres. Ha estat professora a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al llarg de dues dècades i actualment a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Catherine Weideman és violinista graduada (SSPM i Conservatori de Música de Ginebra) i terapeuta ocupacional (Hes-so, Lausana), va descobrir el salteri el 1997 i va desenvolupar la seva tècnica personal a partir dels sòlids fonaments de les dues professions. Aborda el salteri com a instrument de meditació, propici per a la creació d’espais sonors que s’obren a la pau interior.