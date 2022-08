El grup vocal mallorquí Cap Pela i la Banda de Música de Maó actuaran conjuntament el pròxim dia 4 de setembre, a les 21 hores, a la zona de l’antiga Estació Marítima de Maó en el concert commemoratiu del 150è aniversari d’Autoritat Portuària. L’acte, en el que es preveu un aforament per a 500 persones, està organitzat per l’Ajuntament de Maó, en el marc de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, i patrocinat per Autoritat Portuària.

Una seixantena de músics de la Banda de Maó acompanyaran dalt l’escenari a les set veus de Cap Pela, amb un repertori format per «Everybody needs somebody to love», «Volver», «No som el rei» i un popurri de Queen, entre altres.

El regidor de Dinamització Econòmica i Festes, José Manuel García, va valorar aquest dijous la participació de la banda de música de la ciutat acompanyant un grup vocal de prestigi com és Cap Pela, que suposarà una oportunitat pels que hi assisteixin, donat que es tracta de l’únic concert que aquest grup oferirà fora de Mallorca. A més de García, el concert va ser presentat per Vicent Fullana, delegat d’Autoritat Portuària a Maó, Miquel Lario, director de la Banda de Maó, i Frans Mercadal, representant de Cap Pela.