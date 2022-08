El col·lectiu de dansa Iron Skulls Co. brindarà aquest divendres, a les 21 hores, el primer espectacle d’aquesta disciplina artística en el gran safareig de Sa Vinyeta en el marc del Festival Pedra Viva, amb la representació de «No sin mis huesos» i «Kintsugi». L’espectacle representa una mescla elèctrica d’estils, referents, disciplines i sensacions.

«No sin mis huesos» és una peça de dansa concebuda com a commemoració del 400 aniversari de la mort de Miguel de Cervantes (abril de 1616). A l’obra, Iron Skulls Co. revisa la biografia de l’escriptor i s’inspira en la seva història. A més, contemplen el context sociopolític de l’Espanya del Segle d’Or, del qual beuen els conceptes primaris per a la seva creació, inclosa la religió i el servei militar.

«Kintsugi» és a la vegada una tècnica japonesa de reparació d’objectes que es remunta al segle XV i una filosofia que afirma que les esquerdes i reparacions formen part de la història d’un objecte i no s’han d’amagar. Realitzen l’objecte, exposant la seva transformació i el seu passat. Interessada pels nous llenguatges i els límits del moviment, Iron Skulls Co. ha aprofitat aquesta peça per explorar el format del quintet a la recerca de la relació entre tècnica, bellesa i imperfecció a través de la dansa.

Iron Skulls Co és un col·lectiu de dansa amb seu a Barcelona, amb les seves arrels al grup Breaking conegut com Iron Skulls Crew, format l'any 2005. Com a companyia de dansa constituïda professionalment l'any 2013, són coneguts pel seu estil peculiar, que atrau diverses disciplines i que investiga els límits del moviment de forma continuades.

Orígens

Els mateixos membres de la companyia provenen d'orígens artístics diversos, especialment la dansa urbana i contemporània, influenciats per altres disciplines com el circ, el butoh, les arts marcials, la producció audiovisual, el disseny gràfic i la moda, entre altres.

L’organització del Festival Pedra Viva assenyala que aquesta barreja eclèctica d'influències li dona al grup el seu estil distintiu, i la seva set d'aportacions creatives d'altres disciplines els ofereix una gran quantitat de vies per implementar les seves produccions cada cop més ambicioses en el món de les arts escèniques.

En l’àmbit internacional, Iron Skulls Co és un referent de les formes de dansa urbana que transiten per la dansa contemporània (i viceversa). Un dels valors de la companyia és la participació col·lectiva, destacant la màgia de cadascú per generar creació cooperativa.