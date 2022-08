The Other Side, grup ciutadellenc que interpreta temes de la banda de rock britànica Pink Floyd, celebra 10 anys d’escenaris per tota Espanya. Era el dia 29 de juny de 2012 quan feien el seu primer concert, a la Sala Multifuncional de Ciutadella. Més de 200 concerts després, aquest dissabte, amb les entrades esgotades, celebren la seva dècada al renovat espai del Casino 17 de Gener.

Va ser tan important l’èxit des del primer moment d’aquest grup liderat per Shanti Gordi (teclat i veu), que el 2015 va estar nominat al Premis Ciutadellencs de s’Any, guanyant el fabiol de plata.

Aquesat dissabte, més que parlar de ciutats d’Espanya on han fet concerts, és més fàcil xerrar d’aquelles on encara no han estat, com Logroño o Salamanca. De fet, «hem anat a totes les ciutats més importants», explica Gordi. Actualment, el grup està format, a més de Shanti Gordi, per Pedro Sánchez Tuomala (guitarrista i veu), Tony Olmedo (baixista), Simó Bosch (guitarrista), Judit Uris i Joana Melià (coristes), Marc Bosch (saxofonista) i Pere Moll (bateria). Un grup reestructurat que manté tres dels membres fundadors, a Shanti Gordi, Pedro Sánchez Tuomala i Simó Bosch.

La seva trajectòria «ha estat una aventura divertida», tot i algun daltabaix, expliquen, i que hi queda corda per més escenaris. The Other Side, fins i tot quan no juguen a casa, per tot on ha tocat ha estat molt aclamat. Ho justifiquen dient que la música dels Pink Floyd és universal. I en tot cas, se’ls ha valorat arreu l’esforç que significa viatjar des de Menorca a Sevilla o a Bilbao en una furgoneta. El grup té ja el repertori tan integrat, que gairebé no els hi fa falta feina d’estudi, si bé han anat variant i incorporant nous temes de la banda britànica al llarg dels anys. Per Shanti Gordi, Pink Floyd és gairebé innat, perquè forma part del seu camí musical.

El concert d’avui ve carregat de sorpreses, en un gran espectacle de llum i so, si bé el grup no vol descobrir cap dels secrets. Diuen, això sí, que recuperaran algun dels temes que feia temps que no tocaven. I que hi haurà els grans clàssics de la banda underground, que es convertí en tota una icona musical des de la seva creació l’any 1965. Un concert de dues hores llargues, on no faltaran «Wish You Were Here» o «The Wall».

Quan ells van començar, tot just s’iniciava aquest moviment dels tributs a grups coneguts. The Other Side, però, prefereixen anomenar-se una formació d’homenatge o d’interpretació de temes de Pink Floyd, perquè, argumenten, realment és el que fan, una interpretació de les seves cançons. Després del concert d’avui del Casino 17 de Gener, que comença a les 21 h, seran a Palma i Madrid, a l’octubre. El novembre, a Girona, i el desembre, a Barcelona, a la Sala Razzmatazz. Ciutats que repeteixen i on ja han creat un grup de fans important que els segueixen.