Aquest diumenge, al Castell de Sant Antoni de Fornells es podrà gaudir del concert «Bolérame», amb la veu de Maria Camps i la guitarra de Pere Arguimbau seguida del ritme del contrabaix de Lluís Gener. A partir de les 21 hores aquests artistes menorquins donaran vida a boleros tan coneguts com «Sabor a mí», «Tres palabras», «Algo contigo», «Solamente una vez», «Toda una vida», »Bésame mucho», «Procuro olvidarte»... Es tracta d’una nova proposta que ha construït el duet «Intim», amb onze anys d’experiència en escenaris format per Maria Camps i Pere Arguimbau, que des d’abans d’esclatar la pandèmia tenien previst dur a terme aquest nou repertori de cançons, «que puguin arribar al cor» del públic.

L’estrena compta amb la col·laboració del contrabaixista Lluís Gener. «Estem molt satisfets de poder interpretar els boleros juntament amb en Lluís, creiem que donarà un punt molt interessant de mobilitat a les cançons», esmenta la cantant. Per altra banda, Maria Camps considera que aquest repertori agradarà moltíssim «perquè són temes de tota la vida». Defineix els boleros com peces amb la peculiaritat de contar històries meravelloses, «realment són com un buidatge de l’ànima».

Estiu intens de l’artista

Està sent un estiu atrafegat per l’artista Maria Camps, que ha actuat en diversos concerts tant a l’Illa com fora. Tot i haver-se fet un esquinç en el peu, no serà un impediment per poder escoltar la seva veu sota els escenaris. En el concert «Bolérame» desitja que la gent es deixi endur per aquestes meravelloses històries que expliquen els boleros, «una música que ens transporta a altres vivències i mons».

L’estrena és d’entrada lliure i el preu serà el que vegi oportú que ha d’oferir l’espectador. Els artistes recomanen anar una mica abans de les nou per trobar un lloc de les 70 cadires que s’oferiran en el Castell de Sant Antoni per viure aquest concert promogut també per l’Ajuntament des Mercadal. «Confiem que enguany també vengui tanta gent com en edicions anteriors. I esperem que aquest concert sigui el primer de més, i mostrar així aquest gènere a altres llocs de Menorca», conclou Maria Camps.