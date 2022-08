La primera campanya del projecte arqueològic d’excavació i consolidació d’un casat rural d’època moderna, amb una antiguitat d’entre 500 i 300 anys, de Torralba d’en Salort, a càrrec de l’associació Amics del Museu de Menorca ha posat al descobert materials ceràmics de cuina o terrissa local, una gran quantitat de teules i un joc de taula sobre un bloc de pedra denominat alquerc, que és molt similar al «3 en línia» actual, entre altres restes.

L’estructura objecte de l’excavació, situada a la banda de ponent de la parcel·la que ocupa el jaciment, està formada per dos cossos amb una superfície de 250 m². Un dels cossos presenta un portal orientat al nord-est amb dues capelletes de marès a les bandes i a la seva part superior s’observen incises dues creus llatines. Les feines que s’han fet des de l’inici d’agost han permès la retirada de 50 tones de pedres, entre reble, pedreny de mida mitjana i blocs de marès retallats. Total aquest material ha estat dipositat en un espai del mateix jaciment per poder-lo emprar en treballs d’estabilització, consolidació i restitució de murs que estan contemplats el projecte arqueològic.

Materials

Els treballs arqueològics han permès recuperar materials ceràmics de cuina, algunes mostres de material ceràmics d’importació, dels segles XVII i XVIII, d’origen italià i francès, i també gran quantitat d’elements arquitectònics de l’edifici, com possibles parts de voltes i dovelles. Molts dels blocs estan marcats amb creus llatines incises, a més del bloc que mostra el joc de l’alquerc.

S’ha de dir que, a més de l’excavació arqueològica, el projecte d’investigació inclou la recerca d’arxiu per establir, afirma l’equip arqueològic, un diàleg entre la història escrita del passat preindustrial de l’Illa, del segle XIII al XIX, i les restes materials que hi queden, que permetrà abordar aspectes que no estan a l’abast de la història escrita.

L’equip arqueològic ha programat que el projecte científic d’investigació es pugui desenvolupar al llarg de cinc anys, per la qual cosa es preveu continuar durant quatre campanyes estivals més.

El pròxim dilluns dia 22, a les 19.30 hores, es celebrarà una jornada de portes obertes a Torralba d’en Salort per donar a conèixer els resultats de la campanya arqueològica. És una jornada que està oberta a totes les persones interessades, l’entrada és lliure i no es requereix la inscripció prèvia.

El projecte d’investigació compta amb el suport de la Fundació Illes Balears, propietària del jaciment, i la gestora del mateix Pendent, Serveis i Gestió, S.L. i també amb el finançament del Consell insular, Ajuntament d’Alaior i els socis d’Amics del Museu de Menorca.