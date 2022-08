Després de quatre anys, Es Migjorn Gran ha recuperat enguany la seva proposta més artística. La Gran Migjornale, celebrada tant ahir com dissabte vespre, va reunir al poble centenars de persones, atretes pel poder de seducció de l’art, en qualsevol de les seves expressions, des de la pintura a l’escultura, passant pel videoart, la fotografia, la il·lustració, la torneria, la joieria o la instal·lació.

Fins a trenta-quatre cases del centre del poble es van convertir el cap de setmana en sales d’exposicions ben particulars. L’art, combinat amb l’encant de l’arquitectura i l’interiorisme local, van esdevenir un atractiu poderós, que delectà el públic.

Hi havia propostes per a tots els gustos, de la mà de quaranta-dos artistes: les dones a l’oli de Subirats Jover, els peixos submergits d’Enric Servera, els paisatges florits de Zulema Bagur, les recerques creatives de Rita Bagha, els collages de Gràcia Ribalaiga, o les instantànies de Consuelo Triay o Jaume Riudavets.

El públic té l’oportunitat d’observar les creacions, penjades en domicilis o establiments. | Gemma Andreu

Tant dissabte com diumenge, les portes de les cases es van obrir a les 20 hores, i fins a la mitjanit van rebre desenes i desenes de persones, desitjoses d’experimentar les sensacions que ofereix la conjunció d’elements en espais tan particulars.

Els mateixos artistes es mostraven força satisfets per l’èxit de la convocatòria, encara més després del parèntesi obligat dels darrers anys, amb la suspensió de l’edició de 2020.

Aquesta proposta biennal va dur al poble una gran animació. Encara que alguns observaven, tal vegada, menys afluència que en edicions anteriors, els carrers exhibien la seva millor imatge, amb molta gent voltant pels diferents carrers, a la recerca de descobriments artístics.

Entre els visitants no van faltar tampoc algunes cares conegudes. Entre aquestes, les del presentador Andreu Buenafuente i l’actriu Sílvia Abril.

Música i marxandatge

Organitzada pels Amics de l’Art des Migjorn Gran, en la Gran Migjornale no hi va faltar de res. Algunes actuacions musicals al carrer, com la del pintor Raphael Zelfa, servien com a acompanyament perfecte per a una iniciativa que compta amb el seu propi marxandatge: des de llibretes o xapes ben acolorides, a avarques exclusives creades per l’entitat.

Un dels trets que fa més especial la Gran Migjornale és l’oportunitat que té el públic de dialogar directament amb els artistes. Un contacte molt directe que agraeixen uns i altres. L’artista Jordi Càrdenas, per exemple, assegurava que «la gent demostra molt d’interès, demanen sobre els processos creatius», un fet que satisfeia els autors, per l’interès que suscitava el seu treball.

«Estic molt contenta, perquè veus que a la gent li agrada la teva feina, i açò sempre et deixa satisfet», deia Subirats Jover, que presentava fins a vint-i-un quadres, tots, tret d’un, dedicat a la figura femenina.

La Gran Migjornale és, per altra banda, una ocasió pels artistes, per a conèixer la feina dels seus col·legues. Tot i que a vegades era complicat deixar la seva sala per visitar les altres, els creadors cercaven el moment per contemplar les propostes exposades. I és que la nòmina d’artistes era ben llarga. Hi eren, entre altres, Júlia Melià, Roser Argemí, Dani Bramón, Josep Mir, Cristina Benejam, Fernando García, Vincent Russell, Alex Raventós, Graham Byfield, Bruce Mclean, Antònia Capella, Berto Florit, Núria Deyà o Magda Triay.

La proposta artística migjornera suposava una demostració més de la densitat d’art que hi ha a Menorca, un territori que esdevé inspiració en qualsevol de les disciplines que hom és capaç de conrear.