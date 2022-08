«Inexperts» és un projecte audivisual, del que és director i productor Miquel Gomila (Maó, 2001), que pretén donar veu als joves menorquins d’entre 18 i 25 anys per saber el què pensen, el què diuen i com viuen. La sèrie constarà de divuit capítols, d’una duració d’entre tres i cinc minuts cadascun, que es podrà veure a Youtube.

«Inexperts» és un projecte audiovisual que va sorgir a la Universitat de Mataró, en què Miquel Gomila va estudiar precisament la carrera de Mitjans Audiovisuals. Posteriorment, es va decidir fer-ne una adaptació a la realitat de Menorca, amb la supervisió de Cristian P. Coll, des Far Cultural, que a la vegada és el coordinador. Així, es va formar un equip amb l’alaiorenca Clara Pons que maneja les xarxes socials, la ciutadellenca Iris Medina que és operadora de càmera, i el maonès Arnau Cloquells que és muntador i sonidista, a més del mateix Miquel Gomila.

El títol de la sèrie -«Inexperts»- és una clara al·lusió al jovent que encara no ha adquirit l’experiència de la vida, però que per açò no deixa de tenir interès saber el què pensen i com veuen les coses que els envolten. «Per exemple, a la televisió hi ha una representació molt menor dels joves, quan es representen els joves normalment és amb una intervenció paternalista. Moltes vegades s’ha vist que hi ha la figura d’un expert, que és una persona major, que té una opinió sobre un tema i en la majoria de les vegades s’apropia dels problemes dels joves. Hem volgut contrarestar aquesta figura de l’expert i donar protagonisme per la de l’inexpert, que som noltros, els joves», assenyala.

La sèrie s’està enregistrant aquest estiu, concretament els mesos de juliol i agost, amb l’objectiu de tenir una visió del que està fent la joventut a l’Illa. «Cercàvem personatges que fessin coses, un d’ells fa atletisme i té un grup de música, que és el primer capítol que ja s’ha pujat a Youtube, un altre també fa música, un altre és activista polític, etc. Hem cercat que cadascun pugui aportar el seu granet d’arena del que és la totalitat de la sèrie», afirma Gomila.

Durada

Un altre aspecte que potser crida l’atenció és la curta durada dels diferents capítols d’aquesta sèrie, entre els tres i cinc minuts, però és una característica que, segons Gomila, està totalment justificada. «Sí, pot semblar que són capítols curts, però està ben pensat, perquè és el que els joves estem acostumats ara, és el que es consumeix, com Tik tok o Instagram i ens hem d’adaptar», afirma

L’estrena va ser un capítol de l’atleta que té un grup de música, «també és interessant veure Instagram o Tik tok perquè es mostren coses que pot ser a Youtube no hi són, per exemple el making off i altres. A través de la pàgina web també es pot saber més sobre la sèrie, es pot veure quins personatges hi ha, els capítols de cadascun més ordenat», subratlla.