El cantautor canari Pedro Guerra actua per primera vegada aquest dimarts i dimecres a Menorca per presentar el seu disc «El viaje», en un doble concert que tindrà lloc a les 21 hores al Teatre Casino 17 de Gener, de Ciutadella, en un esdeveniment organitzat per l’associació Cultural Treset i Jazzbah.

«El viaje» es refereix al viatge imaginat i somniat que encara que a la majoria de les vegades mai no s’arriba a fer, sí que representa l’impuls necessari per dur a terme i concloure el vertader viatge en què la persona està immersa, com és la mateixa vida. El darrer treball discogràfic de Guerra inclou 13 cançons, que es mouen entra la realitat personal i la social, entre la temàtica política i l’amorosa, i entre la denúncia de les desigualtats i la injustícia i el coneixement personal: «Cuando tú no estás», «Tú y yo», «Espejo», «Alzheimer», «Ruego», «El viaje» y «La arena del circo», entre altres.