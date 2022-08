La cantant granadina Estrella Morente presentarà aquest dimecres al Teatre Principal de Maó el seu darrer dic «Leo», editat el 2021, en el marc de la quarta edició de l’Splendid Festival.

El flamenc és el gran protagonista a «Leo» el darrer treball discogràfic d’Estrella Morente, encara que en el disc també conviuen altres gèneres musicals com la ranxera o el tango amb textos de personatges rellevants dins la literatura com són les escriptores Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán i Almudena Grandes, dones a les quals Morente admira i que són un referent per a ella, de la mateixa manera que també ho són la filòsofa espanyola María Zambrano i l’artista mexicana Frida Kahlo.

«Leo», que segons la crítica reflecteix l’essència més instintiva i visceral de la cantant, inclou cançons com «Amor de mis amores», «Cançao do mar», «Dicen», «El último tango», «María de Buenos Aires», «Cuando llegue la noche», «Carta a Diego», «Malagueña de la libertad» i «Bajo la flor», entre altres.