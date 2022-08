L’autoconeixement i la superació són els valors que projecta «Easier», el primer single de la menorquina Maria Riudavets. La jove actriu i cantant s’estrena en aquest món artístic amb una cançó en anglès. Des del 12 d’agost es pot gaudir del seu primer single d’estil R&B i soul, el videoclip del qual s’ha rodat a diversos espais de la costa de Menorca. La jove de 23 anys s’ha format en l’Estudi Nancy Tuñón i Jordi Oliver i en l’Escola d’Actors de Barcelona.

«‘Easier’ és contradicció i dubte sota ritme d’R&B», comenta Maria en les xarxes socials. «La cançó parla de la controvèrsia entre la por de sortir de la zona de confort en trobar-te bé en l’estat on et coneixes. Però, a la vegada expressa l’anhel de viure, d’aquesta llibertat, de provar el desconegut. Una lluita interna d’estar on em coneix o bé m’arrisc i visc», descriu la jove cantant.

La idea creativa del vídeo rodat a Binigaus, Cala Morell i altres punts de la costa menorquina –com a una roca a prop de sa Cova des Pardals– és tota de Maria Riudavets. El videoclip mostra com Maria neda en la mar, de la qual emergeix. La peça audiovisual es va gravar l’estiu passat amb la col·laboració del ciutadellenc Gerard Fernández Moll que va ser el càmera i director de fotografia del projecte i David Tangarife –de Wasp Studio de Barcelona– que es va encarregar del muntatge del vídeo i el color.

Ja feia estona que la jove menorquina caminava en aquest món melòdic, cantant amb altres grups com Land of coconuts, fent col·laboracions i participant en bolos. Però, mai havia tret un single o un projecte en solitari. Es va decantar en fer la cançó en anglès perquè el va sentir com un canal d’expressió menys intrusiu al ser el seu primer projecte. «Vaig pensar que si el feia en català em sentiria més exposada, per la qual cosa inconscientment el vaig fer en anglès». A més, és un idioma «que ho demana el mateix gènere R&B».

Ara que Maria ha iniciat aquesta aventura, la cantant seguirà engrandint aquesta trajectòria amb nous projectes. «M’ha agradat molt el procés i el muntatge, per la qual cosa prest trauré noves cançons, la pròxima ja serà en català».

Les expectatives plantejades en el primer single de Maria han estat completades amb èxit. «M’està agradant molt l’experiència». «Easier» ha tingut molt bona rebuda en una setmana que fa que es va penjar. «Ja hi ha més de 2.100 visualitzacions a YouTube i moltíssimes reproduccions en Spotify, estic supercontenta». Finalment, Maria assegura que segurament acudirà de nou a la seva estimada illa com a element significatiu dels seus futurs projectes, com ha fet amb el seu primer single, «casa sempre tira».