L’arribada del setembre es tradueix també en l’inici del curs escolar. Com no podia ser d’una altra manera, l’Ateneu de Maó també dona la benvinguda al nou curs amb una àmplia oferta d’activitats.

Encara que l’estiu sigui el període amb menys activitat al centre, la massa social s’ha vist incrementada de manera notable al mes d’agost, per la qual cosa la presidenta Margarita Orfila es congratula. I és que en les seves paraules, «els socis són els que donen vida a l’Ateneu».

L’interès general creat al voltant de les activitats del centre impulsen a la Junta Directiva de l’Ateneu a oferir als seus socis una programació cada vegada millor.

La principal meta per a aquest curs 2022/23 és deixar de banda les trobades telemàtiques i recuperar la presencialitat a l’edifici, el qual aquestes setmanes està ultimant unes reformes que l’atorgaran més espai per desenvolupar els seus cursos.

Per a l’Ateneu, el dia de la inauguració és el més important de tots, ja que es tracta de la primera presa de contacte amb els seus usuaris. Aquests podran iniciar-se a molts de cursos diferents, dels quals s’aniran coneixent tots els detalls al llarg del mes de setembre.

Multitud de nous convidats

Entre les novetats d’aquest inici de curs, s’hi troben les ponències emmarcades dins del cicle d’art contemporani. A partir del 14 d’octubre i fins al 4 de novembre, cada divendres hi haurà una conferència a càrrec de noms il·lustres com el de Miguel Zugaza, exdirector del Museo Nacional del Prado, o Juan Antonio Álvarez Reyes, comissari d’art i membre del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Per una altra banda, la ciència torna a assumir un paper protagonista. Vist l’èxit d’anys anteriors, a partir de la segona setmana de novembre, Jaume Verdaguer coordinarà tres conferències sobre el comportament animal, l’estudi fotònic i els darrers avanços en la cura del càncer. Amb el propòsit de divulgar la ciència i familiaritzar-hi als seus socis, un professor convidat de l’Institut de Ciències Fotòniques de Barcelona (ICFO) assistirà personalment a les xerrades.

Pel que fa a la resta de cursos, continuarà havent-hi classes de música, sortides en grup amb el FotoClub, tallers d’escriptura creativa i millora de la comunicació, el programa Temps de Lectura, tallers de fotografia emocional i sensorial, classes d’informàtica per a adults i robòtica per a infants, dibuix i pintura, el Club d’Escacs... i fins i tot classes de francès.

La presidenta Margarita Orfila ha volgut recalcar que l’Ateneu és un «lloc d’ateneistes, un espai segur i amigable».

Les tertúlies, activitat estrella

Coordinades per Toni Olives, les tertúlies tornaran a ser presencials. Els assistents podran interactuar cara a cara amb els ponents i no a través d’una pantalla, com els dos darrers anys. Encara que la llista de ponents ja està preparada, serà secreta fins al darrer moment.

Taules rodones amb el GOB

A la segona part del curs entrarà en escena la col·laboració amb el GOB. Aprofitant les sales habilitades per l’ocasió, l’Ateneu acollirà a partir del mes de febrer una sèrie de taules rodones de tema mediambiental organitzades conjuntament amb l’associació.

Nou cicle sobre la Guerra Civil

Entre les novetats que s’incorporen aquest curs, destaca particularment un cicle sobre la Guerra Civil Espanyola dirigit a la gent jove que arranca al mes de març. En ell, s’analitzaran elements visuals del conflicte que continuen vigents avui en dia.