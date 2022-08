Emmarcat dins el programa d’actuacions musicals de les festes de Maó, el grup Balkan Paradise Orchestra oferirà el concert estrella de la Mare de Déu de Gràcia el pròxim dissabte 3 de setembre al Claustre del Carme.

Creada a Barcelona l’any 2015, l’agrupació presentarà el seu nou espectacle, que els seus propis integrants defineixen «com una fórmula única, irrepetible, un concert carregat de magnetisme, potència i resistència».

Amb la ciutat menorquina com a punt de partida del seu nou tour, la banda oferirà nous singles i sorpreses, a més dels clàssics que l’han portat a actuar als principals festivals de la Península.

Per a aquells que no les coneguin, el grup està format per onze dones instrumentistes de vent metall, vent fusta i percussió, les quals interpreten música de fanfàrria d’estil balcànic. Les seves actuacions destaquen per ser espectacles carregats d’energia, melodies populars i ritmes de tot el món.