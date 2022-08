El Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca (Menorca Doc Fest) arriba a la seva quarta edició, que es celebrarà del 12 d’octubre al 3 de desembre, amb els objectius plenament vigents i intactes, com són la divulgació, la sensibilització i el suport de la creació contemporània.

«Enguany feim tres caps de setmana, en tost de dos, el festival és llarg i té activitats que duren fins a l’abril, que és l’Aula Doc, que és el projecte educatiu del festival que el volem fer créixer i que tots els centres educatius tenguin recursos que venen del festival per poder generar activitats dins l’aula i que sigui un recurs educatiu que puguin emprar els instituts de Menorca», assegura Cristian P. Coll, coordinador des Far Cultural, entitat que organitza aquest festival.

Menorca Doc Fest i l’Agència Menorca Reserva de Biosfera convoquen el segon Premi Biosfera al millor curtmetratge, amb la finalitat de difondre, valorar i conèixer experiències, hàbits i persones que treballen per la conservació de la biodiversitat, en projectes innovadors de desenvolupament sostenible, en algunes de les reserves de biosfera d’arreu del món o de divulgar temes, persones, espais naturals i iniciatives socials de llocs declarats Reserva de Biosfera.

El Premi Biosfera està dotat amb 500 euros al millor curt divulgatiu entre els nou finalistes seleccionats. Els films seleccionats es podran veure entre el 21 i 23 d’octubre a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís.

«Hi haurà un cap de setmana més dedicat a tot el que són inauguracions d’exposicions de fotografies i mostra de projectes fotogràfics, serà el primer cap de setmana as Mercadal, del 13 al 16 d’octubre, i acabarà amb la projecció d’una estrena a Menorca, una pel·lícula al Teatre des Born. Després feim un cap de setmana més vinculat a la sostenibilitat i el darrer cap de setmana hi ha el certamen de curtmetratges del Premi Ullastre, amb 12 curtmetratges internacionals que es podran veure as Mercadal», assegura Coll.

El coordinador del Menorca Doc Fest també assenyala una major presència en aquesta edició del vessant relacionat amb la fotografia. «La novetat és que creixem en la part de fotografia i seguim recordant projectes, hi haurà tallers, xerrades, també es presentarà la feina feta l’any passat de la taula rodona amb professionals de l’Illa, per entendre millor el funcionament i el futur del sector audiovisual, que és una activitat que vam fer l’any passat que vuit professionals es van reunir i van xerrar sobre la situació de l’audiovisual a Menorca», subratlla.