El Festival de Música Antiga des Migjorn Gran va completar el passat diumenge la seva onzena edició titulada «Fra cori e cordi» amb una bona resposta per part del públic. L’Associació de Música Antiga d’Euterpe és l’organitzadora dels set actes que han integrat el Festival entre els dies 18 i 27 d’agost. Ja fa dotze anys que duen a terme aquest esdeveniment per representar i propulsar les antigues disciplines musicals a Menorca.

Actes musicals

Van començar l’activitat cultural el 18 d’agost amb «Venezia: La República della Musica. Del Gran Tour a la gloria musical de los más humildes», un concert inaugural amb gest harmònic en què es va poder gaudir de músics mallorquins i del grup «Il Gesto Armonico»: Laura Sintes, traverso; Eva Febrer, violí barroc; Dimitri Kindynis, violoncel barroc; Juan Rodríguez, oboè barroc; Pere Casella, fagot barroc i Tome Mut amb una clave.

Dotze han estat els músics que han format part de l’onzena edició del festival de Música Antiga des Migjorn Gran de diferents procedències, com Menorca, Tahití, França, Mallorca i València. Tots els concerts han sigut en l’Església de Sant Cristòfol as Migjorn. El 19 va presentar Ferran Pisà el seu nou disc «1620»; el 26 es va dur a terme en el saló verd una conferència-concert «Las liras sajonas de los siglos VI y VII amb en Dylan Cox, arqueòleg i music i Alexander Hopkins, lutier». El 27 com a concert de cloenda, es va comptar amb l’ensemble Astrolabi, de Perpinyà (França) amb Gisèle López, violí barroc; Guillem Gironès, violoncel; Jordi Gironès, corda polsada.

Durant els dies 20 al 22 es va fer el primer curs de dansa barroca a Menorca per persones vinculades al món de la musica, impartit per na Laura Sintes, traverso i musicòloga especialista en danses històriques. En el Poliesportiu des Migjorn es van acollir 12 persones que de manera introductòria van rebre formació de passos i moviments de les danses antigues dels segles XVII i XVIII. S’està plantejant mantenir l’activitat fora del festival.

«La resposta al festival ha sigut molt bona, la qualitat dels concerts han sigut molt altes. Part del públic ha vingut a tots els concerts, pel que consideram que ha agradat», conclouen des de l’associació organitzadora dels actes musicals.