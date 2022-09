Més de 20 artistes van participar dijous al darrer Vespre d’Art a Baixamar, entre ses Voltes i la Costa d’en Reynés del port de Maó. Obres en diferents tècniques, oli, aquarel·les o gravat, a més d’il·lustraciò i còmic, varen captar l’atenció d’un nombrós públic al Moll de Llevant. Zulema Bagur, amb paisatge abstracte, i Neus Carreras, amb un impressionant far, van optar pel gran format.

Entre els artistes consolidats també hi havia Pedro Martínez Moreno, amb bodegons de traç hiperrealista, i Carlos Mascaró, que va dur l’obra original del cartell de les festes de la Mare de Déu de Gràcia d’enguany. Juntament amb altres veterans de la cita d’art, com Gabi Carballo i Subirats Jover, va destacar la jove Clara Villalonga, amb una obra de colors sorprenents. I també Javier Restrepo, creador de 13 anys que habitualment es dedica al dibuix amb caricatures, que va optar per vinyetes fetes amb retolador. Per la seva part, Tessa Farina, estudiant de Belles Arts a Milà, va apropar la seva tècnica d’il·lustració.

La performance amb pintura va ser de Vincent Russell, qui va exhibir «El cuento de Daisy», una mescla de narrativa i figures a sobre d’un gran llenç horitzontal. En aquest marc pictòric, l’artista Jordi Pérez va reviure el personatge de Vincent van Gogh, i l’arpista Elena Armenteros va amenitzar el passeig amb les seves notes musicals. També la cançó menorquina va tenir el seu espai, amb Eva Pons Trio. En aquesta edició hi havia una zona infantil organitzada per l’artista Júlia Melià, on van passar desenes de fillets per pintar les seves primeres creacions i realitzar petites escultures amb argila.