Ahir van ser públics i es van entregar els premis de la 5a edició de Pedra en Viu, la Mostra escènica menorquina vinculada al Festival Pedra Viva que té com escenari les Pedreres de s’Hostal, dins la programació Fosquets de Lithica, celebrada amb gran assistència de públic els dies 27, 28 i 29 d’agost.

El jurat va coincidir en destacar com a guanyador de l’edició d’enguany el treball «Carrer de sa comèdia», teatre de creació des d’objectius de sostenibilitat de la companyia La Resistència, atorgant-li el premi de 500 euros i el trofeu de pedra tallada. Per altra banda, entre les nou propostes presentades, es va fer una menció especial a «Symbio sis», creació musical multimèdia que combina la música electrònica, les arts visuals i la poesia en viu.

Joan Taltavull, director artístic del Festival Pedra Viva; Josep Marquès, gerent del Teatre des Born, Martí Torras, dramaturg; Fàtima Campos, ballarina, i Anna Bagur, representant de la Fundació Lithica, que patrocina aquesta mostra escènica menorquina, han estat els membres del jurat d’aquesta edició de Pedra en Viu. En general, s’ha valorat la capacitat d’experimentació dels artistes i d’adaptació a l’espai escènic de les Pedreres. Durant tot el cap de setmana de la Mostra, es van poder contemplar espectacles de tota classe, incloent-hi actuacions musicals, des de pop a creació d’autors; dansa, teatre o clown. Tots ells, gestats a Menorca o realitzats per almenys un membre menorquí. «La Maleta», «Suc i sopes», «Tagi Mo», «Melànima», «Cartes d’amor», «Formes de desaparèixer» i «Someliers», van ser, juntament amb «Carrer de sa comèdia» i «Symbiosis», els projectes presentats. Una participació una mica més baixa que en altres edicions, explica el director de Pedra Viva, Joan Taltavull; segurament, fruit dels dos anys de pandèmia i del que ha suposat pels artistes posar en marxa ara de nou els projectes.

Pedra en Viu va néixer l’any 2018 amb la ferma decisió de donar visibilitat, dinamitzar i enfortir la xarxa dels artistes locals, per contribuir així a la seva projecció exterior. En paral·lel a les funcions, es completa amb una residència, on els mateixos artistes seleccionats a la convocatòria tenen l’oportunitat d’assistir a una estada compartida amb tallers i dinàmiques grupals, organitzades per talleristes convidats de fora del territori. Permeten l’acompanyament dels processos creatius amb diferents tallers i el contacte amb la vida artística menorquina, tal com afirma Joan Taltavull, que destaca l’alta qualitat com la tònica general d’aquesta edició.