L’associació Sanisera, dirigida per l’arqueòleg Fernando Contreras, durà a terme entre octubre i desembre una campanya d’excavació i estudi de la basílica paleocristiana de Son Bou, a Alaior, amb l’objectiu d’identificar les restes de la comunitat del segle VI dC associada al temple sagrat que es va dedicar a la pesca i a l’elaboració de productes derivats.

El projecte d’investigació està subvencionat amb 58.000 euros per un programa europeu de Leader Illa de Menorca, concedit per Fogaiba. Es tracta d’una línia d’ajudes per revalorar i salvaguardar el patrimoni marítim i pesquer, a més de contemplar la seva conservació i difusió. L’associació Sanisera compta amb els permisos del Bisbat de Menorca per accedir als terrenys de la basílica paleocristiana i està en contacte amb la propietat de l’hotel Royal Son Bou per accedit als terrenys circumdants.

El projecte contempla l’excavació i consolidació en determinats punts de l’interior de la basílica com a la zona exterior. El mes d’octubre es dedicarà a l’estudi de l’arxiu del Museu Diocesà de Menorca, on hi ha les peces recuperades del temple i fotografies de la campanya arqueològica realitzada entre 1951 i 1952.

De l’1 de novembre al 20 de desembre es faran els treballs de camp amb l‘excavació dirigida per Fernando Contreras i la participació d’un equip format per tres tècnics en arqueologia especialitzats en el món romà, un restaurador i diversos voluntaris que han estat alumnes en les excavacions fetes al jaciment de Sanitja. També es procedirà a la consolidació dels elements o estructures més precàries, per finalitzar amb una actuació per difondre a aquest jaciment mitjançant el suport digital i organitzant unes jornades de portes obertes els caps de setmanes de març i abril de 2023.

Comunitat

L’objectiu del projecte és -assegura Fernando Contreras- identificar algun edifici o construcció de la comunitat relacionada amb la basílica, a més revalorar el monument que destaca per la seva arquitectura lligada a Síria i Palestina, diferent de la d’altres temples de l’Illa. «També és important per la presència del baptisteri, la pila baptismal, que indica que la seva finalitat era la conversió de la gent pagana al cristianisme», afirma.

Els habitants dels voltants de la basílica es dedicaven a la pesca i a l’agricultura, «donat que a les seves immediacions hi havia una llacuna, la segona més rellevant després de l’Albufera des Grau. Es tracta d’una llacuna privilegiada donat que rep aigua dolça de tres torrents o fonts. Per altra banda, hi ha una sèrie de coves als penya-segats i diversos poblats talaiòtics en la zona, que significa una densitat de població important al voltant de la llacuna i el prat de Son Bou», assenyala.