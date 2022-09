Artista autodidacte, apassionat de l’escultura i sempre disposat a donar una mà, Luis Blanco-Magadán Amutio ha estat l’autor d’una obra en llenya que des de la seva arribada fa una quarantena d’anys a l’Illa va impactar per la seva creativitat i originalitat. El passat dia 8 de setembre va morir a Palma, a l’edat de 71 anys.

Luis Blanco-Magadán, conegut des de la seva infantesa per Nano per ser el petit dels germans, va néixer a Madrid l’11 de juliol de 1951. Durant la seva joventut va practicar l’alpinisme, va començar la carrera de Física i finalment va estudiar Sociologia, mentre tenia un petit taller d’ebenisteria.

Als voltants de 1981 va venir a Menorca per treballar com a ebenista d’un nou local comercial al port de Maó, el bar Baixamar. La forma de vida de Menorca, la seva tranquil·litat, el va captivar i es va quedar a viure a l’Illa, on va continuar amb la seva professió i la dedicació a l’escultura de fusta.

Al principi va compartir un pis amb un amic a Maó i a finals dels anys vuitanta amb la seva parella va anar a viure al casat de la sínia de Sant Joan, situada a l’inici de la casolania de Torret des de la carretera de Sant Lluís a Alcalfar, on van néixer els seus fills Lluís (1991) i Aina (1994) i van viure fins a l’any 2000. Posteriorment, també es va instal·lar i va treballar en una casa a Binissafúller Roters, on va seguir amb la creació de noves escultures.

Sa Gavina

Al principi de la seva estada a l’Illa, Luis Blanco-Magadán va tenir el seu taller d’escultura a l’antiga nau de l’industrial del calçat Josep Codina Villalonga, a Maó, on va compartir durant anys l’espai amb diferents artistes, fins que la propietat de l’edifici va decidir el seu tancament per mor de les condicions de l’edifici. Precisament en aquesta nau industrial, va crear l’escultura «Sa Gavina», que posteriorment AENA va adquirir per a la terminal de passatgers del nou Aeroport de Menorca, i l’obra amb què el 1984 va ser guardonat amb la Medalla d’Honor del Saló de Primavera, certamen creat el 1962 per l’Ateneu de Maó.

Amb els anys, l’escultor va passar a ser conegut en el món de l’art per Amutio, el seu llinatge matern, amb el que el 2012 va exposar cinc escultures a l’antic claustre de Sant Francesc, actual Museu de Menorca, de Maó, amb motiu de la celebració del Dia de Balears: «Bicho» (2011), «Algas» (2010), «Célula» (2008) i «Personas» (2003).

Per altra banda, Amutio també va exposar la seva obra en diferents edicions de la Mostra d’Artesania Creativa de Menorca, organitzada per l’associació d’artesana de Menorca, Entremans, a la sala Sant Diego, a Alaior.