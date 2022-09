Un ampli programa de música independent i urbana, amb artistes i formacions diverses, bandes consagrades o talents acabats de descobrir, tant nacionals com estrangers. Una iniciativa que apareix ben emmarcada a Menorca, projectant el seu valor com a Reserva de la Biosfera. Cranc Illa de Menorca Festival arranca dijous, i fins diumenge, amb un cartell amb noms com La Bien Querida, Belako, El Columpio Asesino, The Parrots, El último vecino o Rocío Saiz, a més de propostes internacionals de la talla de la banda britànica Temples o els mexicans Kevin Kaarl i Los Blenders.

Música, però molt més que açò en aquesta sisena edició, que compta amb diferents escenaris i apartats, com el de les jornades professionals o l’espai destinat a famílies amb fillets. El programa deixa també un espai diferenciat a la música creada a balears, amb artistes i formacions com la banda mallorquina Alanaire o la menorquina Anna Ferrer.



Als escenaris clàssics de Maó com Es Claustre, s’hi afegeixen el Mirador de Sant Francesc i la Galeria Hauser & Wirth, per oferir, des de l’Illa del Rei, el concert de clausura, diumenge, a càrrec de la formació dels xilens Emilia y Pablo. A més del local Akelarre, amb un ‘After Cranc’, allargant la música tant divendres com dissabte a la nit, i amb els concerts aquí de The Prussians i Fundación Francisco Frankenstein, així com la dels DJ’s Moto Kiatu i Natx.

El promotor musical i director de Cranc Festival, Daniel Herbera, destaca, a més de la selecció de propostes, amb diferents estils musicals, la jornada professional, amb la participació de sis segells discogràfics de balears. És el Cranc Pro, que durant la jornada de dissabte permetrà, al Pati del Mirador de Sant Francesc, l’intercanvi d’impressions del sector.

Hi haurà una fira del disc i l’acompanyament gastronòmic, que estarà amenitzat per la música del Djs Tale Carreto (Monkey week), César Andion (Live Nation), Joan Vich (Ground Control) i Nacho Álvaro (Radio 3). Mentrestant, els més petits podran fer les seves primeres passes creatives al taller d’experimentació musical, dins l’apartat Cranc Kids. N’hi ha encara un altre d’espai, el Cranc Art, destinat a una exposició.

Música i entreteniment per a tota la família en aquest festival que es posa en marxa amb la tardor, i que ja va oferir un primer tast amb els concerts de Christina Rosenvinge i Holly Miranda a principis de setembre. Aquesta aposta en el calendari serveix, afirma el director, per diferenciar-se de l’oferta musical d’estiu i per contribuir a trencar l’estacionalitat de la temporada turística.

El compromís amb l’Illa i els principis de sostenibilitat estan presents amb accions com destinar una part de la venda de l’entrada a l’associació Per la Mar Viva. O amb el paper reciclat en totes les seves accions de promoció; la recollida selectiva de residus als escenaris del festival o la contractació de proveïdors locals, per evitar el desgast energètic de desplaçaments, a més d’una oferta gastronòmica que aposta clarament per productes kilòmetre zero.

La promoció del Cranc Illa de Menorca Festival va més enllà amb accions com el concert de presentació que l’abril va tenir com escenari la Sala Maravillas de Madrid, amb Las Odio y Caballo Prieto Azabache.

El festival compta amb el suport de diferents entitats, com l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, Turisme de Balears, Fundació Foment del Turisme de Menorca, l’Ajuntament de Maó i el Consell, entre d’altres.

Aquest dijous, el festival arranca amb els concerts as Claustre de Kevin Kaarl, El último vecino, Rocío Saiz y Anna Ferrer. L’obertura d’un llarg cap de setmana musical, amb rock vintage, electrònica, folk, punk, kraut o reminiscències dels 80.