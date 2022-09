Nueva noche de directos de alto voltaje en otra velada del Cranc Festival

Un gran ambiente se respiró en la noche del viernes en el recinto de Es Claustre con motivo de la celebración de la segunda jornada del Cranc Illa de Menorca, en la que un numeroso público disfrutó con los conciertos de Juani Mustard, uno de los ilustres representantes de Chilemúsica, y La Bien Querida.

En esta segunda jornada del Cranc Illa de Menorca también actuaron The Parrots, que deleitaron al numeroso público que pudo disfrutar con un espectáculo fresco y en directo. Como colofón final, uno de los valores más seguros del panorama nacional, El Columpio Asesino, que en su primera visita a la Isla certificaron el mejor cierre posible para la segunda jornada en Es Claustre.

Por otra parte, destacaron las propuestas de Juani Mustard y La Bien Querida, mientras que como los mejores animadores posibles, Sonidero Mandril y La Rubia Pincha lograron que la fiesta no parara ni un segundo. Además, se vivió un after party en la Sala Akelarre, donde el concierto de The Prussians y la sesión de DJ de Moto Kiatu culminaron un viernes redondo.

Ayer noche tocaba una buena tanda de conciertos imprescindibles en el recinto de Es Claustre, con la actuación de una de las joyas mejor guardadas de la prometedora escena musical mallorquina, Alanaire, además de los conciertos de Joe Unknown, Belako y la banda mexicana Los Blenders.

Clausura

Este domingo se celebrará el concierto de clausura, protagonizado por el dúo Emilia & Pablo y al que el público podrá acceder de forma gratuita. Un espectáculo que se celebrará en la galería Hauser & Wirth de la Illa del Rei gracias a la colaboración del festival con Chilemúsica.