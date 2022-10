Àngel Gómez (Ciutadella, 1999) está dedicado en cuerpo y alma a la música, profesión que siempre ha tenido clara. «Toco la guitarra desde que era un chaval, me encanta la música desde siempre y en mi casa he escuchado de todo», relata. Eso explica en buena parte porqué su estilo es tan ecléctico, algo que se puede comprobar a través de su nuevo proyecto, Malánima. Una aventura con la que se sigue abriendo camino y que es noticia porque ayer publicó «Nómada», el segundo adelanto de un EP que, bajo el título de «Todo fatal, gracias», verá la luz los próximos meses.

Sin embargo, ésta no es la primera aventura discográfica del menorquín, que con tan solo 15 años lanzó al mercado su álbum de debut, «Mai més», con Cris Juanico en la producción. Una tarea que ahora asume el propio Gómez. «Nómada» es un buen ejemplo. Una canción que escribió hace cuatro años y que ha pasado por diferentes versiones. «No me acababa de convencer cómo quedaba y le he ido dando mil vueltas. Al final le he cogido el gustillo a lo de la producción», reconoce.

Resulta evidente que desde su debut hasta la fecha el estilo ha cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. «Al final, el concepto para mí es el mismo, hacer canciones.Esa es la unidad básica, cojo la guitarra y luego busco la atmósfera», explica. Pero el resultado ha cambiado; lo que antes sonaba más folk, ahora tiene un aire más urbano, con ecos también de rumba, rock y canción de autor. Los temas «Boig x Tu» y «Nómada» son una buena prueba de ello. «Lo que ocurre», argumenta, «es que escucho mucha música y no puedo estar quieto; y ello me hace cambiar mucho, dar mil vueltas a las cosas, eso es lo que me lleva a evolucionar».

Malánima es música, pero también imagen. Campo este último en el que cuenta con la colaboración de Iris Medina, encargada de rodar los videoclips y otros aspectos artísticos. También le acompaña en las actuaciones en directo, en las que la puesta en escena juega un papel fundamental. Algo que se pudo comprobar el pasado verano durante su participación en la muestra artística Pedra en Viu, en un escenario de las canteras de Líthica.

Después de haber viajado mucho durante los últimos años, experiencia que ha plasmado en su nueva canción, que también ha llegado acompañada de un videoclip, Gómez se mueve ahora entre Menorca y Barcelona. Intenta abrirse hueco en la escena de la mano de la discográfica RGB, pero él lleva las riendas de su carrera. Compone y graba en su habitación y lo remasteriza en estudio con la ayuda de sus amigos.

Reconoce que las nuevas tecnologías abren muchas puertas, aunque también sabe que internet y las plataformas de streaming son «un mar inmenso en el que resulta fácil perderse». Pero él solo ve ventajas. «Yo soy hijo de todo eso, me he criado con YouTube, gracias a él aprendí a tocar la guitarra; mis gustos musicales también vienen de ahí», reconoce. Y, ¿cómo define el estilo que ha resultado en Malánima? Una pregunta difícil de responder que resuelve de la siguiente forma: «Algo como tradicional pero que tiene mucha experimentación».