El Consell insular ha organitzat una exposició institucional amb el protagonisme de la taula que està enllaçada amb la candidatura de Menorca Talaiòtica per ser declarada Patrimoni Mundial per la Unesco. La mostra compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Maó i Ciutadella, i també de l’associació Amics del Museu de Menorca i de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca de la institució insular.

L’exposició «Elogi de la taula». Menorca ciclòpia», comissariada per Carles Jiménez, està formada per les obres d’Eugenio López, Rafel Timoner, Gemma Andreu i Laetitia Lara, que es podrà veure del 8 d’octubre al 8 de gener de 2023 al Centre d’Art Ca n’Oliver, a Maó, i del 14 de gener al 25 de març a la Sala municipal d’exposicions El Roser, a Ciutadella. Les dues exposicions temporals estaran acompanyades per una sèrie d’actes -visites guiades a l’exposició, conferències i presentació de llibre- que aportaran informació addicional al tema central de la mostra sobre la taula.

«Elogi de la taula». Menorca ciclòpia» és una proposta al voltant de la taula, assegura Jiménez, com a monument que reuneix conceptes com a memòria, ritu, cosmos, símbol i paisatge, en definitiva, com a màxima expressió d’unes construccions úniques i exclusives de Menorca aixecades a l’interior d’un recinte. La taula és la construcció de la cultura talaiòtica que més ha inspirat els artistes contemporanis i en aquest sentit Eugenio López, Rafel Timoner, Gemma Andreu i Laetitia Lara presenten els seus respectius treballs al voltant dels conceptes de memòria, ritu, cosmos, símbol i paisatge, per la qual cosa contribueixen a una major comprensió del significat d’aquests monuments.

Holograma

Els visitants accediran a l’exposició per un espai en penombra en el qual hi haurà un holograma d’una taula i un poema d’Anna Maria Ticoulat d’homenatge al monument prehistòric. Des d’aquest espai s’accedirà als àmbits que formen la mostra: taula-símbol, taula-ritu, taula-cosmos i taula-illa.

L’exposició presenta per primera vegada un conjunt de gravats digitals d’Eugenio López que pertanyen a la sèrie «Suite Menorca. A les taules de l’Illa» (2020); Rafel Timoner aporta una instal·lació formada per una escultura d’alumini, una projecció i una peça de música electrònica que reflexiona sobre el ritme còsmic i la relació de l’home amb els cosmos mitjançant sons astrals; Gemma Andreu s’aproxima amb les seves imatges a la relació de l’home amb les taules, contrastades amb altres fotografies antigues; i l’obra de Laetitia Lara il·lustrarà el concepte de ritu i divinitat.

Els artistes

Eugenio López, gravat digital

Eugenio López (Oviedo, 1947) ha desenvolupat, des de la seva arribada a Menorca el 1972, una extensa carrera artística havent exposat individualment al Museu de Belles Arts d’Astúries (1984, 1990, 2015), a la Galeria Denise René de París (1992), al Museu Nacional d’Art Reina Sofia (1997) o a les galeries Altair de Palma, Eude de Barcelona i Vértice d’Oviedo.

Rafael Timoner, instal·lació /vídeo

Rafael Timoner (Maó, 1964) ha realitzat exposicions individuals a les galeries Fúcares (Madrid), Xavier Fiol, Sala Pelaires i Altair (Palma), Sa Nostra (Maó), Institut Cervantes de Viena (2011) i a la Gabarron Foundation de Nova York, EUA (2011). Així mateix ha publicat diversos treballs audiovisuals. La seva obra està en diferents col·leccions públiques i privades.

Gemma Andreu, fotografia

Gemma Andreu (Maó, 1964) va estudiar informàtica a la UIB i fotografia. Treballa des de 1996 al diari «Menorca». Ha participat en diverses exposicions col·lectives a Menorca i Mallorca. Ha documentat a bastament la vida de l’illa, cosa que li ha permès copsar la interacció dels individus amb l’entorn des d’una talaia privilegiada.

Laetitia Lara, escultura

Laetitia Lara (París, 1957) viu i treballa a Menorca des de 1991. El 1994 creà l’associació Líthica a les pedreres de s’Hostal (Ciutadella). La seva obra és un diàleg amb la terra, la pedra i l’energia dels elements i aprofundeix en la relació entre l’humà i el diví a través dels arquetips de la deessa mare, el guerrer i les divinitats hindús.