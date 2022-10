Els llibres editats en català tornaran a sortir al carrer els pròxims dies 14 i 15 d’octubre, de 10 a 21 hores, a la plaça de la Constitució de Maó, en el marc de la seva fira que enguany comptarà amb set llibreries i una presència significativa del 60è aniversari de la publicació del desè i darrer tom del Diccionari Alcover-Moll, segons va assegurar aquest dimecres el conseller de Cultura Miquel Àngel Maria.

La XVII Fira del Llibre en Català, organitzada pel Departament de Cultura del Consell insular, comptarà amb la participació de Llibreria Pau, Llibreria Catalana, Llibreria Sa Catòlica, Juguettos, Llibreria Jocs, Sa Llibreria i Xalallibres, a més de la col·laboració de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Combel i Arallibres.

El divendres dia 14 tindrà lloc a les 10 hores el pregó d’obertura a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de l’IES Cap de Llevant, amb les visites escolars i la dinamització educativa «Converses amb l’escriptor Ponç Pons», fins a les 13 hores. Al capvespre, hi haurà el contacontes «Experimentemmmmmm», per Paola Cibin, de Betateatre (17.15 h); la xerrada «Holmes Alcover i el doctor Moll a la recerca de les paraules», a càrrec de Francesc Mesperuza (18 h); la final del concurs «Carta en terra...» (19 h); i la conversa entre Gabriel Ensenyat, autor de «Fuster i els mallorquins. El debats identitari a la Mallorca tardofranquista» i Nel Martí, autor d’«El somni menorquí(nista)», amb motiu de l’Any Fuster (20 h).

El dissabte dia 15, hi haurà la interpretació, a càrrec de Betateatre i Raquel de Manuel, de «Dins la boca del drac», de Paula Muñoz, i «El pou de Son Catlar», de Júlia Sintes, les rondalles guanyadores del XIX Premi Francesc de Borja Moll de rondalles i llegendes en la modalitat escrita, amb la projecció de «La collita sorpresa», la guanyadora en la modalitat audiovisual (10.30 h); el Vermut literari conduït per Damià Rotger amb membres d’AELC que presenten les seves novetats literàries, com Anna M. Ticoulat, Miquel À. Limón, Josep Pons Sansaloni, Miquel Bezares i Llucia Palliser (12 h) i la final del concurs de lletrejar paraules «Lletres i mots» (13 h).

El capvespre, el contacontes «La granota Damiana busca tota la setmana, «I la teva casa, Tomasa?» i «Oh, oh la pilota», per Imma Cortès (17.30 h); presentació de les reedicions de les novel·les «L’alè de les cendres» i «El país de l’altra riba», amb l’autora Maite Salord i Tònia Gomis (18 h); conversa entre Maria Escales, autora d’«Estimada Mirta» i Maite Salord sobre l’emigració balear de mitjan segle XX (18.30 h); presentació del llibre «Tres desitjos abans de morir», d’Espartac Peran, amb l’autor i Sílvia Pons (19.30 h) i la dramatització dels «Contes menorquins», de Pau Faner, a càrrec de Josep Mercadal i La Trup (20.30 h).