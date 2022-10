El dissabte vespre va tenir lloc a Maó la clausura del VII Festival Internacional de Curtmetratges de Temàtica Sexual, La Boca Erótica, amb la concessió dels quatre premis del certamen celebrat a l’Illa per primera vegada. «El balanç final per a nosaltres, en aquesta setena edició però que ha estat la primera vegada que ho hem fet a Menorca, és molt positiu i estem molt il·lusionats per treballar per a la pròxima edició», assegurava ahir el director del festival, Javier Muñiz.

Els quatre premis que es van concedir són: Premi del públic per a «Saints of Kiko», de Manuel Marmier, el primer curt que es va projectar el primer dia; Premi al millor documental per a «Imperdonable», de Marlén Vinayo; Premi a la millor ficció per a «Brutalia, days of labour», de Manolis Mavris; i Premi a la millor animació per a «Loslos», de Maria Belade. «Són premis honorífics perquè el que ha fet el festival és pagar per a la selecció, hem seleccionat setze curts i hem pagat 100 euros a cada director, en tost de destinar tots els doblers a un únic premi», afirma Muñiz. Han estat cinc dies de festival, del 2 al 8 d’octubre, que ha atret l’interès de nombroses persones per veure els curtmetratges d’aquesta primera vegada que el festival s’ha celebrat a l’Illa. «La veritat és que cada dia hem omplert de públic. Han passat un munt de persones per veure els curtmetratges del festival, el Concurs de Relats Eròtics es va fer a l’Akelarre i la gent va sortir encantada», assenyala. La bailaora Laia Costa, directora de l’Escola de Ball de la Casa d’Andalusia, va interpretar «Flamenco Performance», acompanyada de Silvia Fiol i Virginia Martínez, i els assistents van poder veure una retrospectiva de curts d’animació de temàtica sexual a El Mirador. «El divendres va tenir lloc la tempesta i vam anar a l’Akelarre, la gent va quedar molt contenta amb els curtmetratges, sorpresos, tots els comentaris van ser molt positius», recorda. El dissabte es va clausurar el festival al Claustre, amb l’actuació de Lost Ángeles DJ en una festa que es va perllongar fins a la tres de la matinada. «Estem molt contents amb la resposta del públic, també per l’acollida que hem tingut per part dels mitjans de comunicació», subratlla.