L’IME acollirà del 19 al 21 d’aquesta octubre les XXXVII Trobades Científiques de la Mediterrània-Josep Miquel Vidal dedicades a la física aplicada a la biologia, que tractaran entre altres temes com els models computacionals poden ajudar a prendre decisions de salut pública o com la teràpia amb fototèrmia es pot personalitzar per a pacients amb càncer.

Les jornades són coorganitzades des de 1985 per l’IME i la Societat Catalana de Física, però l’edició d’enguany també per The Institute of Photonic, l’Institut d’Eurociències de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnic de Catalunya (UPC). Per altra banda, la coordinació de les conferències de la trobada va a càrrec de Blas Echebarria (UPC), Roser Sala-Llonch (UB) i María García-Parajo (ICFO). La relació entre diferents disciplines científiques fa que els avenços en un camp determinat ajudin a impulsar el coneixement en un altre camp molt diferent. Així, la relació que s’estableix entre la Física i la Biologia no serà l’única protagonista de les conferències de la trobada. La Medicina també tindrà un paper molt important i com la Física comença a guanyar terreny en tècniques de diagnòstic.