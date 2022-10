La Regidoria de Participació Ciutadana, Igualtat i Cooperació de l’Ajuntament de Maó anuncia la convocatòria del I Concurs de Fotografia amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans 2022. Les imatges, que podran ser a color o en blanc i negre, hauran d’estar relacionades amb algun dels drets humans i s’haurà d’indicar expressament a quin d’aquests fa referència.

La data límit per poder remetre les fotografies és el 18 de novembre. Les persones participants opten a tres premis: 750, 500 i 250 euros.

Hi pot participar qualsevol persona que resideixi a Maó. Es podran presentar un màxim de tres fotografies per persona participant, la qual optarà a guanyar un dels tres premis del concurs, que s’hauran de gastar en vals per a material audiovisual, artístic o literari, a una botiga local. El veredicte es donarà a conèixer, en un acte públic, el dissabte 10 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans.

Conèixer i respectar

Des de l’Ajuntament de Maó expliquen que «per poder garantir la dignitat humana, la justícia i la pau, és imprescindible conèixer i respectar aquests drets i llibertats, i precisament, aquest és l’objectiu d’aquest concurs: fomentar-ne el coneixement. Mitjançant la fotografia, les persones participants poden denunciar desigualtats i injustícies, cercar la cohesió social i el diàleg intercultural, o bé compartir amb la resta de la ciutadania les seves oportunes reflexions sobre els desafiaments socials que cal afrontar de forma global i conjunta».