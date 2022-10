La pianista, compositora i professora Margarida Orfila i Tudurí va ser nomenada aquest dissabte Filla Il·lustre de Maó, en un acte institucional celebrat a la Sala d’Actes de l’Ajuntament. Després de l’obertura de l’acte, a càrrec del batle de Maó, Héctor Pons, la cronista arxivera, Esther Cladera, va llegir l’acord del ple i les adhesions rebudes, que figuren al citat expedient, i el qual compta amb un centenar, entre institucions, entitats i particulars.

Tot seguit, la jutgessa instructora de l’expedient, Catalina Ferrer va manifestar que «amb aquesta declaració seguim dignificant la feina de les dones, com és de justícia, per recuperar aquesta part de la memòria històrica que la societat ha fet invisible». La cerimònia va incloure una conferència biogràfica sobre la nova Filla Il·lustre, pronunciada per la també pianista Isabel Fèlix, que, a més, va delectar els assistents amb dos fragments per a piano, obra de l’homenatjada.

Isabel Fèlix va explicar la trajectòria d’Orfila i va interpretar obra seva

Després van intervenir els diferents portaveus de la corporació. La portaveu de Ciudadanos, Marisa Pons, va valorar els 50 anys de trajectòria d’Orfila i Tudurí, «dedicats a la passió i la dedicació per la música». Mateu Ainsa, del PP, va ressaltar «les dificultats per les quals devia passar pel fet de ser una dona a principis del segle XX i per destacar de la manera que ella ho va fer». D’Ara Maó, Conxa Juanola va destacar la necessitat de «treure a la llum noms de dones com la de Margarida Orfila i Tudurí que van ser capaces de crear, estudiar i difondre moltes disciplines en les quals eren magistrals». La portaveu municipal del PSOE, María José Camps, va reconèixer no només la trajectòria professional d’Orfila i Tudurí, sinó també la personal, «un fet difícil i inusual per l’època a la qual va viure, trobant l’equilibri perfecte entre la seva vessant d’esposa i mare de cinc fills, amb dedicació a la família i a la seva carrera artística i professional en un món majoritàriament masculí».

L’alcalde Héctor Pons va tancar els parlaments institucionals definint l’homenatjada com una dona que «va plantar la llavor, va ser capdavantera, va obrir escletxes i va mostrar un camí a seguir a moltes altres dones, rompent sostres de vidre».

Finalment, familiars de l’homenatjada van procedir a destapar el retrat que, a partir d’ara passa a formar part de la Galeria de Menorquins Il·lustres. El quadre és obra de la pintora Gabriela Seguí, que es dona la circumstància que està casada amb el besnet de la Filla Il·lustre, Lluís Guinovart Poch. Margarida Orfila i Tudurí esdevé, així, la tercera dona que s’incorpora a la insigne galeria, juntament amb Maria Lluïsa Serra i Margarita Comas.

‘Es Diari’ també s’adhereix a una distinció molt merescuda

Entre el centenar d’adhesions rebudes per l’Ajuntament de Maó al nomenament de Margarida Orfila iTudurí com a Filla Il·lustre hi ha la formalitzada per «Es Diari». En la seva carta destaca que «constitueix un merescut reconeixement a la trajectòria de la professora Orfila i Tudurí en els àmbits de la composició i la docència musical. El conjunt de la seva obra la fan mereixedora del títol de Filla Il·lustre» i que «Maó encerta en retre homenatge a aquesta dona intel·ligent, treballadora i humil».